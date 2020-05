Sex and the City, che fine hanno fatto le protagoniste? Ecco Carrie,...

Il successo di Sex and the City

Sex and the City è una delle serie tv che ha acquisito negli anni un ruolo sempre più rilevante a livello culturale e sociale.

L’importanza del telefilm in questione è data dall’intenzione degli autori di sradicare numerosi stereotipi sul mondo femminile e sviscerare i tabù.

La serie tv americana ha appassionato il pubblico anche grazie al carisma delle protagoniste, che ancora oggi vengono ricordate soprattutto per il ruolo ricoperto nel telefilm. Vediamo insieme come sono diventate oggi!

Sarah Jessica Parker – Carrie Bradshaw

Protagonista indiscussa della serie tv, successivamente si è dedicata al cinema e ha anche coltivato il sogno di aprire un suo negozio di scarpe. La donna ha sempre avuto un debole per le scarpe e inoltre possiede anche una sua linea di vini.

Kim Cattrall – Samantha Jones

Dopo il successo della serie tv e dei due film che ne sono seguiti, l’attrice ha deciso di dedicarsi al teatro. Ha preso parte anche ad altri progetti, ma per, al massimo, dieci episodi: l’attrice canadese non vuole più rimanere “incastrata” in un personaggio come accaduto in passato.

Cynthia Nixon – Miranda Hobbes

In alcune interviste ha addirittura ammesso di essersi pentita di aver girato la serie tv che le ha dato notorietà. Oggi si è allontanata dal mondo dello spettacolo, per dedicarsi alla politica.

Kristin Davis – Charlotte York

L’attrice sembra avere nostalgia della partecipazione alla serie tv cult, visto che spesso posta foto del passato in compagnia delle altre protagoniste del telefilm, su Instagram. Oggi è una mamma a tempo pieno di una splendida figlia di nome Gemma Rose.