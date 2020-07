Sevda Erginci, chi è Ipek Gencer in Come Sorelle?

Chi è Sevda Erginci, l’attrice turca pluripremiata, che interpreterà il personaggio di İpek Gencer nel serial televisivo drammatico turco in arrivo su Canale 5

Scopriamo insieme tutti i segreti di Sevda Erginci, l’attrice che avrà un ruolo rilevante nella soap opera turca dal titolo “Come sorelle”. Approfondiamo insieme l’infanzia della donna, la sua formazione, il debutto nel mondo dello spettacolo, fino ad arrivare alla vita privata.

Chi è Sevda Erginci

Nasce il 3 ottobre del 1993, sotto il segno zodiacale della Bilancia, presso Istanbul, in Turchia. Da sempre ha coltivato la passione della recitazione ed è diventata nota per la partecipazione nella serie televisiva turca dal titolo “Come sorelle”.

L’artista ha preso parte ad altri progetti cinematografici come Ver Elini ASk del 2017, Yasak Elma del 2018 e Uzaklarda Arama del 2015.

Ha ottenuto vari premi come l’IKU Career Honorary Awards alla Migliore nuova attrice dell’anno, il Medipol HR Business Awards alla Migliore attrice nella sua carriera e il 4° Premio Best of the Year TRNC come Migliore attrice di uscita dell’anno per giovani generazioni.

In “Come sorelle”, la Erginci interpreta per 8 puntate il personaggio di İpek Gencer. La serie tv turca in questione andrà in onda su Canale 5 da mercoledì, 8 luglio 2020, nella fascia oraria della prima serata dalle 21:20 su Canale 5.

Vita privata e curiosità

La bellissima e talentuosa attrice è molto attiva sui social e in particolare su Instagram, dove può vantare un seguito di circa 1 milione e mezzo di follower.

Dalle foto postate quotidianamente sul suo profilo ufficiale, emerge una grande passione per la natura e la vita all’aria aperta. La donna si mostra spesso, inoltre, in compagnia di amici e parenti, ai quali appare molto legata.

La Erginci è anche testimonial per diversi brand di lusso, che le fanno indossare abiti e accessori alla moda.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, invece, non è chiaro se abbia una relazione in corso o se sia single.