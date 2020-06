Sevcan Yaşar, chi è Aylin di Daydreamer?

Chi è Sevcan Yaşar, la nota attrice turca che interpreta il personaggio di Aylin, l’antagonista di Can in Daydreamer

Scopriamo insieme tutti i segreti di Sevcan Yaşar!

Chi è Sevcan Yaşar

Classe 1990, Sevcan Yaşar è una modella e attrice turca. Dopo essere stata la vincitrice di Miss Model of Turkey, diventa la vincitrice del concorso Miss Model of World tenutosi in Cina.

Dopo la laurea presso il dipartimento di biologia dell’Università di Ege, la donna si trasferisce a Istanbul. Lì inizia la sua formazione nell’ambito della recitazione, che prosegue presso il dipartimento di teatro dell’Università di Yeditepe.

Tra i progetti televisivi a cui ha preso parte compaiono Aramızda Kalsın, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz del 2015, Böyle Bitmesin del 2012, Kayıp Şehir del 2012 e naturalmente Daydreamer in onda in Italia nel 2020.

Aylin, l’antagonista di Can

Dalle anticipazioni provenienti dalla Turchia, pare proprio che Sevcan Yaşar interpreterà il personaggio di Aylin. Si tratta della possibile talpa nell’agenzia al servizio del rivale Yüksel, sospettata da Aziz Divit, padre di Can.

Aylin è un’ex dipendente ed ex fidanzata di Emre, il fratello di Can. La donna farà la sua prima apparizione nel corso della festa per il 40° anniversario dell’azienda, organizzato da Aziz. Sarà lì che la donna creerà molto trambusto e i Devit saranno costretti a cacciarla.

Più avanti si scoprirà che in realtà la relazione tra Emre e Aylin non si è mai interrotta. I dubbi sulla vera identità della talpa, a quel punto, diventeranno sempre più forti nella mente degli spettatori della serie. Che sia proprio Emre la Talpa che Aziz e Can stanno cercando?

Secondo le indiscrezioni sarebbe proprio il giovane, invidioso del fratello, a sabotare l’azienda di famiglia, aiutato da Aylin. Nel diabolico piano portato avanti dai due verrà coinvolta anche la povera Sanem, la nuova dipendente dell’agenzia.