Gravissimo lutto a Settimo cielo ‘Morto in un incidente stradale’: la nota fiction perde il celebre attore

Gravissimo lutto a Settimo cielo ‘Morto in un incidente stradale’: la nota...

Grave lutto per Settimo Cielo, addio ad uno dei volti della serie televisiva: “avrò sempre un angelo custode al mio fianco”

In queste ore, il cast della serie ‘Settimo Cielo‘ sta vivendo un vero dramma. E’ scomparso uno dei protagonisti, Lorenzo Brino: lo straziante addio della sorella sui social commuove il web.

Lutto per Settimo Cielo: addio Lorenzo Brino

Un giorno particolarmente triste per i numerosi fan della serie televisiva anni ’90, Settimo Cielo. Correva il 1996, quando vennero trasmesse le prime puntate che raccontavano le vicende del reverendo Cameron, pastore protestante della California alle prese con i problemi quotidiani dei suoi sette figli e della moglie.

Non molte ore fa, è giunta una drammatica notizia che riguarda uno dei volti della serie tv: è scomparso, all’età di 21 anni, Lorenzo Brino. Nella fiction interpretava Sam Camden, uno dei figli della coppia. L’attore americano è morto in seguito ad un incedente stradale che non gli ha lasciato scampo.

Secondo quanto riportato dal magazine ‘Variety‘, che riporta quanto reso noto dalla polizia della contea di San Bernadino, lo scontro è avvenuto a Yucalpa, in California. Pare che la sua auto, una Toyota 2016, sia finita contro un palo anche se non è ancora chiara la dinamica dell’incidente.

Il messaggio di cordoglio della sorella

La sorella dell’attore, Mimi ha scritto un lungo messaggio di addio per Lorenzo. Parole bellissime che lasciano la pelle piena di brividi: