‘Sesso tra i cespugli mentre Diana dormiva’: Principe Carlo, la sconcertante rivelazione dell’ex cameriere

Il Principe Carlo e le rivelazioni dell’ex cameriere, denunciato dal Principe: “Beccati a farlo mentre Lady Diana stava dormendo”

Dopo la rivelazione che il Principe Carlo avrebbe sradicato e distrutto un lavandino a causa di un attacco d’ira, il figlio della regina Elisabetta II torna al centro dell’attenzione mediatica.

Questa volta per una scappatella con Camilla che Diana probabilmente non ha mai scoperto. Il focus mediatico arriva a seguito delle dichiarazioni del signor Stronach, responsabile del guardaroba e delle disposizioni di viaggio del Principe.

Il tradimento che ha devastato il Principe Carlo

Stronach aveva venduto l’intervista in questione nel 1995 al News of the World, suscitando le reazioni più incontrollabili di Carlo. Il Principe, infatti, aveva deciso di condannare le parole dell’uomo, chiedendo un’ingiunzione alla High Court.

La vittoria del regnante di Inghilterra ha impedito a Stronach di esporsi con ulteriori rivelazioni relative ai suoi 15 anni di servizio nella Royal Household. I media sostenevano che Carlo fosse letteralmente “devastato” dal tradimento compiuto da parte di Stronach. In realtà, però, l’ex cameriere non è l’unica persona ad aver confermato le rivelazioni in questione.

Carlo e Camilla beccati a farlo

Gli attacchi d’ira del Principe Carlo sembrano essere ormai un lato comprovato del suo carattere, viste le numerosi rivelazioni fatte alla stampa da chi è sempre venuto a contatto con la royal family.

Grazie alle dichiarazioni di Stronach, viene ora fuori il lato più disinibito della personalità del Principe. L’ex cameriere reale ha infatti rivelato alcuni dettagli piccanti sul rapporto tra Carlo e Camilla Parker Bowles, risalenti al periodo in cui il Principe era ancora sposato con Lady Diana.

Ha affermato che una volta avrebbe dovuto rimuovere le macchie d’erba dal pigiama di Carlo, dopo che questi aveva “fatto l’amore” con Camilla tra i cespugli fuori Highgrove, mentre Diana stava dormendo.

Stronach ha dichiarato:

“È stato un grosso rischio e una cosa stupida da fare, ma è cieco nei confronti di tutto ciò che riguarda la signora Camilla.”

L’amore è un sentimento piuttosto particolare. Assume sfumature che spesso possono portare chiunque a fare qualcosa cose molto lontane dalla propria persona.

Diana aveva capito che tra loro c’era qualcosa già dai primi anni di fidanzamento, ma forse come tutte le donne innamorate si era illusa che il sentimento potesse morire. Invece, come i fatti attuali dimostrano, ciò che c’è tra i due sembra ogni giorno più forte. Diana avrebbe meritato sicuramente qualcosa di più: una persona che la considerava l’unica e la più importante.