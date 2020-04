L’ex concorrente del ‘GF Vip 4’ Valeria Marini avrebbe peccato di lussuria. Roberto Alessi, giornalista e direttore di Novella 2000, spiffera un retroscena bollente sulla showgirl.

Irriverente, diretto e fuori dalle righe. Roberto Alessi, giornalista e direttore di Novella 2000, torna a parlare di Valeria Marini e lo fa in un interessante articolo in cui rivela, senza tanti fronzoli e peli sulla lingua, un retroscena piccante sulla celebre diva stellare.

L’indiscrezione esplosiva del giornalista Roberto Alessi

Fonti vicine alla showgirl romana hanno spifferato a Roberto Alessi che Valeria Marini si sarebbe abbandonata ai piaceri del sesso, esattamente all’interno del suo camerino sito nel Teatro Bagaglino, laddove per svariate settimane è stata impegnata nelle prove del nuovo spettacolo “La Presidente”.

A giudicare da ciò che ha riferito il petulante cast del Teatro Bagaglino, la spumeggiante showgirl avrebbe avuto (il condizionale è d’obbligo) un rapporto focoso su una famigerata poltrona bianca, collocata nel suo camerino personale. Il fortunato partner sarebbe il suo aitante boyfriend e manager Gianluigi Martino.

Il giornalista Roberto Alessi ha rivelato che alcuni ragazzi dell’equipe teatrale avrebbero udito la coppia formata Valeria Marini e Gianluigi Martino trascorrere dei momenti di estrema estasi nel suddetto camerino. Degli incontri a porte chiuse che tutto sembravano fuorché riunioni di lavoro.

“Lui è un ragazzo molto appassionato e Valeria è pure molto presa…”

Questa è solo una delle indiscrezioni meno sconcie, trapelate dai ragazzi del cast della pièce teatrale “La Presidente”. Insomma, un camerino galeotto che la Valeriona Nazionale avrebbe sconsacrato con un libidinoso rendez-vous d’amore, divenuto di dominio pubblico.

Come reagirà l’irascibile diva stellare alle nuove dicerie sulla sua persona? Si tratta dell’ennesimo pettegolezzo di bassa portineria oppure c’è del vero in tutto questo? Il noto giornalista lombardo non ha dubbi: conferma e sottoscrive. Il resto è gossip delle prossime ore.