Serkay Tutuncu, chi è la Star di Mr Wrong: da Survivor a Re delle Serie Tv

Terribilmente affascinante, è uno dei protagonisti più amati di Mr. Wrong. Ma chi è Serkay Tutuncu dietro le cineprese? Ecco tutte le curiosità sull’attore.

”Mr. Wrong – Lezioni d’amore” è una delle soap più amate dal pubblico italiano, la cui programmazione è stata recentemente spostata al Lunedì sera su Canale 5, a partire dalle 21.35.

Uno dei protagonisti più amati della soap turca in cui recita anche il sex symbol Can Yaman, è indubbiamente quello di Ozan Dincer interpretato da Serkay Tutuncu.

Scopriamo insieme qualche curiosità sulla vita privata e sulla carriera del bellissimo attore turco.

Chi è Serkay Tutuncu

Serkay Tutuncu è nato a Smirne, in Turchia, il 7 Febbraio del 1991, sotto il segno dell’Acquario. Amante dei viaggi e dello sport, a partire dall’età di 7 anni, insieme al suo papà ha iniziato a praticare il surf, che tutt’oggi è il suo spor preferito.

Dopo aver conseguito il diploma, si laureerà presso una nota Università Pubblica Turca, la Ege University.

Molto attivo sui social, ove ama condividere con i suoi follower la sua sfera privata e professionale, conta oltre 2 milioni di followers.

Quanto alla sfera sentimentale, non ci sono notizie certe in merito, ma secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe attualmente fidanzato con la bellissima attrice che in Mr Wrong interpreta Deniz, Cemre Gumeli.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Serkay Tütüncü (@serkaytutuncu)

Carriera Professionale: dal Reality Survivor a Mr Wrong

Serkay Tutuncu ha esordito in Tv circa 5 anni fa, quando ha partecipato a Survivor, un Reality che ricorda molto L’Isola dei Famosi, grazie al quale è riuscito a farsi notare, ricevendo successivamente numerose opportunità lavorative nell’ambito delle Serie Tv, principalmente in Turchia.

Tra le soap più importante a cui il bellissimo attore turco ha preso parte, ricordiamo ”Afili Ask” e ”Insanlink Succu”. Di recente invece è approdato anche sul piccolo schermo in Italia insieme al fidanzato di Diletta Leotta, Can Yaman, in ”Mr Wrong”, ove veste i panni di Ozan Dincer il migliore amico della protagonista.

Per rivederlo non ci resta che sintonizzarci il prossimo Lunedì 28 Giugno, ore 21.35 su Canale 5.