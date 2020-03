Quali sono le 13 imperdibili serie tv da recuperare o da rivedere durante il lockdown per il Coronavirus

Scopriamo insieme quali sono alcune delle serie tv, che potete recuperare o rivedere durante il lockdown italiano, voluto dal Governo come misura di sicurezza per contrastare l’epidemia da Coronavirus.

Breaking Bad

Il protragonista è Walter White, un professore, che, dopo avr scoperto di essere affetto da una grave malattia, comincia a produrre cristalli di metanfetamina. La droga prodotta da Walter si rivela la migliore sul mercato.

La Casa di Carta

Il Professore, ideatore di un piano criminale per rapinare la Zecca di Madrid, recluta otto persone, con l’obiettivo di attuare il suo diabolico piano. Coperti da tute rosse e da una maschera di Dalì, la banda si barrica dentro la Zecca con gli ostaggi.

Westworld

In periodo distopico, Westworld è un parco a tema di proprietà della Delos Inc. L’azienda permette agli ospiti di calarsi nello scenario del vecchio West americano, in un ambiente popolato da alcuni androidi programmati per soddisfare ogni desiderio degli ospiti.

Stranger Things

Ambientata negli anni ’80 nell’Indiana, è incentrata sulla misteriosa sparizione di un bambino e sulla comparsa di una bambina dotata di poteri soprannaturali. Gli eventi sono strettamente connessi all’esistenza di un “Sottosopra”, un’oscura dimensione parallela, popolata da creature mostruose.

Gomorra

Basata sull’omonimo romanzo di Roberto Saviano, protagonista è la famiglia Savastano, punto di riferimento della camorra di Secondigliano. Lotte, sparatorie, omicidi, furti e spaccio di sostanza stupefacenti sono protagoniste e fanno da contorno a travagliate vicende familiari e non solo.

Game of Thrones

Basata in parte sui romanzi di George R. R. Martin, racconta le avventure di molti personaggi ed è ambientata in un grande mondo immaginario, costituito dal continente Occidentale (Westeros) e da quello Orientale (Essos). I luoghi fanno da scenario ad aspre lotte per la conquista del Trono di Spade.

The Crown

L’obiettivo è quello di raccontare la vita della Regina Elisabetta II, dal suo matrimonio nel ‘47 fino a oggi. Sullo sfondo di una fedele ricostruzione storica degli eventi, un narratore onnisciente mostra sogni, dolori e i desideri dei personaggi, e mette al centro la Regina. Leggi anche: Le nuove serie di Netflix da non perdere!

Buffy L’ammazzavampiri

La protagonista è Buffy Summers, una ragazza di Los Angeles a cui viene affidato il ruolo di cacciatrice di vampiri, demoni e forze del male. La giovane è assistita da un gruppo di amici, la Scooby Gang, che la sostiene nella sua lotta.

Suits

Il pezzo grosso di uno studio legale, Harvey, stufo di accerchiarsi di laureati perfetti e iperqualificati, assume Mike Ross, un ragazzo sveglio senza laurea. Mike dimostrerà le sue grandi abilità in un ambiente pieno di squali.

Black Mirror

Composta da episodi singoli e indipendenti fra loro, e interpretati da attori diversi, la serie tv approfondisce il tema della tecnologia e dei risvolti drammatici che questa può avere di fronte alle debolezze umane.

Modern Love

Composta anch’essa da puntate indipendenti, la serie tv esplora l’amore nelle sue molteplici forme: l’amore sessuale, romantico, familiare, platonico e per se stessi, ed è interpretata da un cast stellare hollywoodiano.

American Horror Story

Serie tv horror, drammatica e thriller, ricca di riferimenti ad assassini realmente esistiti, vede un cast di attori noti nel panorama internazionale, come Jessica Lange, Emma Roberts, Sarah Paulson, Evans Peters, Khaty Bates, Lady Gaga e Cuba Gooding Jr tra gli altri.

True Detective

Le vite dei detective Rust Cohle e Marty Hart si intrecciano nel corso della lunga e tortuosa caccia a un serial killer in Louisiana. Mediante flashback, vengono raccontate le vite e le indagini dei due detective, dal 1995 al 2012, anno in cui il caso viene completamente riaperto.