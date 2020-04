Serie A, quando riprende il campionato? Rezza: “Non può ripartire”

La questione sulla Serie A si fa seria e nonostante in molti posti nel mondo si è deciso in una chiusura, in attesa della nuova stagione, in Italia ci sono diverse opzioni.

La Serie A e la sua ripartenza sono uno degli argomenti di questo periodo, dove il coronavirus ha fermato tutto quanto. Cosa sta per accadere?

Quando ripartirà il campionato?

Ci sono diverse opzioni e diversi punti di vista in merito alla ripartenza del campionato italiano. In teoria tutto potrebbe ricominciare nel mese di giugno chiudendo entro la fine di Luglio – recuperi compresi – dando poi largo spazio a tutti gli incontri della Champions, Europa League e Uefa già segnati sul calendario di agosto.

Come riporta anche FanPage Sport, Napoli e Juventus potrebbero tornare in campo – nonostante nulla ancora non sia sicuro e confermato – al fine di giocare gli ottavi contro il Barcellona – Inter – Roma e Lione. Avranno a disposizione 180 minuti proprio per recuperare anche l’andata, non giocata a causa dell’emergenza da Covid 19.

La priorità viene data ai campionati nazionali, invitando tutte le federazioni di portare a termine i vari tornei. L’ipotesi del ritorno in campo dal 4 maggio potrebbe divenire realtà, secondo le varie opinioni, sempre cercando di seguire il rigido protocollo sanitario anche durante gli allenamenti.

Sempre secondo le ipotesi i calciatori potrebbero allenarsi tutto il mese di maggio per poi tornare sul campo a giugno: ma sono tutte ipotesi e le conferme potrebbero arrivare i prossimi giorni in vista dei vari incontri con la commissione medica della Figc e successivamente con la Lega di Serie A.

Le parole dell’epidemiologo Giovanni Rezza

Secondo Giovanni Rezza, epidemiologo e dirigente per la ricerca presso l’Istituto Superiore della Sanità, non sarà possibile tornare in campo:

“essendo il calcio uno sport di contatto, c’è un certo rischio di trasmissione. siamo quasi a maggio e se dovessi dare un parere tecnico non lo darei favorevole”

Queste le sue parole durante una delle conferenze stampa del capo della Protezione Civile Borrelli.