Serie A, il piano per la ripartenza: dagli allenamenti al campionato

Tra le tante domande sulla fase due ora anche la Serie A potrebbe ripartire a breve: cosa è stato ipotizzato?

La fase due riguarda anche la Serie A e la ripartenza tra allenamenti e campionato italiano. Quali sono le ipotesi in ballo?

Allenamenti e campionato: quando si riparte?

Anche per il calcio è inziata la seconda fase con le ipotesi per tornare sul campo, tra allenamenti di gruppo e inizio del campionato. Secondo quanto si apprende anche da SportMediaset, sul calendiario si trovano diverse date, come il 4 maggio per gli allenamenti in solitaria e non nei centri di allenamento. La ripresa di gruppo potrebbe ripartire dal 18 maggio, mantenendo una certa distanza e indossando i vari dispositivi di sicurezza.

Ci sono poi delle ipotesi in merito alla ripartenza del campionato, che potrebbe essere tra il 10 e il 12 giugno, ma a porte chiuse e senza tifosi.

La Lega di A ha ipotizzato questo nuovo piano, con l’ufficializzazione del Premier Conte durante la conferenza stampa tenutasi ieri 26 aprile 2020.

Sulla ripartenza del campionato non ci sono dati e date sicure, ma solo una comunicazione da parte del Premier:

“Il Ministro Spadafora è al lavoro con le varie componenti per capire se vi è possibilità di riprendere i campionati”

Il Ministro dello Sport ha infatto frenato il tutto, seppur in maniera parziale:

“Volevamo dare un segnale, ma nulla è ancora scontato. Il protocollo Figc al momento è insufficiente”

Per quanto riguarda le Squadre di Serie A, le società insieme ai calciatori si stanno organizzando sulla base di questo ultimo piano: i giocatori che non sono presenti in Italia dovranno man mano tornare e rispettare 14 giorni di quarantena come previsto dalla legge.

Solo dopo questo, ci sarà la preparazione del calendario ufficiale per permettere la possibile chiusura del campionato entro fine luglio.