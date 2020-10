Serie A, Dragus positivo al coronavirus, Crotone in isolamento fiduciario

Il calciatore del Crotone Dragus sarebbe tornato positivo dalla partita disputata con la Romania under 21.

Continuano i casi di positività al coronavirus in Serie A. Questa volta ad essere colpito dal terribile virus è stato Dragus, calciatore attualmente in forza al Crotone.

Questa sera il Crotone dovrebbe essere in campo contro la Juventus

A rendere ancora più drammatica la situazione è il fatto che il Crotone è atteso in campo questa sera per giocare contro la Juventus. A poche ore dalla gara, infatti, Denis Dragus, sottoposto al test molecolare, è risultato positivo al coronavirus.

L’atleta rumeno è stato subito messo in quarantena

Il giocatore, rientrato dalla nazionale rumena under 21, è subito stato messo in quarantena, isolamento fiduciario, invece, per la squadra calabrese. Quest’ultima, fino al caso di Dragus, era rimasta una delle sole 3 squadre a non essere stata colpita dal coronavirus.

Nonostante l’atleta fosse negativo ai test sierologici, infatti, il tampone ha confermato l’infezione. Per quanto riguarda lo stato di salute di Dragus, quest’ultimo avrebbe solamente lievi sintomi e per questo motivo è stato messo sotto monitoraggio dai medici della squadra.

Fortunatamente nella squadra non sembrano esserci altri casi di Covid. Inoltre, la formazione potrà continuare ad allenarsi nonostante il divieto di uscire all’esterno.

Infine, parlando di Dragus, quest’ultimo è stato un grande colpo di mercato effettuato dal Crotone, il quale un pò in sordina è riuscita ad accaparrarsi uno dei 50 giovani più promettenti secondo la Uefa. Il ragazzo è un attaccante molto promettente in patria, infatti, ha esordito in nazionale a solo 19 anni.

Dragus ha vinto due trofei in altrettante stagioni nella squadra della leggenda rumena Gheorghe Hagi, il Vitorul Costanza. Successivamente il ragazzo è stato acquistato dallo Standard Liegi prima di finire in prestito proprio al Crotone.