Serie A, come e dove vedere le partite in Tv: tutte le novità

Serie A, come e dove vedere le partite in Tv: tutte le...

La Serie A e tutto il calcio sta per tornare: ma come vedremo le partite in Tv e soprattutto dove? Ci sono novità interessanti.

Tutti pronti per rivedere Serie A e il calcio? Non sarà più come una volta ma le emittenti televisive si stanno adoperando per una esperienza unica.

Dove e come vedere le partite di calcio?

Come si evince su Repubblica, le televisioni si starebbero attrezzando al fine di poter donare ai tifosi delle emozioni in vista del ritorno del gioco del calcio. Dopo lo stop a causa della pandemia, non sarà ancora possibile andare allo stadio – ma si potranno vedere le partite in televisione con qualche accorgimento.

Secondo quanto emerge, Sky sta mandando avanti una trattativa per avere il calcio in diretta e portarlo su Tv8 così da fare un regalo a tutti quei tifosi che non possono recarsi allo stadio, visto il divieto ancora vigente. Sembra che si potranno vedere le partite con un effetto stadio molto particolare, proprio per non osservare la tristezza di uno stadio immenso e vuoto.

Da quanto si evince dal quotidiano, sembra che sia nata anche una Applicazione, che registra il tifo e lo invia al broadcaster dell’evento: in tv dovrebbero quindi sentirsi tutte le voci insieme per una sensazione nuova ma emozionante. La EA Sports – ovvero colei che sviluppa il videogioco Fifa – ha messo a punto un sistema particolare: elabora immagini digitali del pubblico così sembrerà che lo stadio sia gremito di gente tra urla, cori e applausi.

Lo sperimenterà per primo la Liga Spagnola. Tantissime novità per una ripartenza a dir poco anomala!