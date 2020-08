Addio a Sergio Zavoli, il giornalista e scrittore è scomparso all’età di 96 anni

Il giornalista e scrittore è venuto a mancare ieri sera, a Roma. Tanti i messaggi di affetto e vicinanza per la morte di Sergio Zavoli.

È scomparso all’età di 96 anni Sergio Zavoli, giornalista, scrittore e politico. Nato a Ravenna il 21 settembre 1923, Zavoli entrò a far parte della Rai, come giornalista radiofonico, nel 1947.

Insieme a Cesare Zavattini ideò un nuovo genere di documentari, dove le storie venivano riportate con il loro ambiente sonoro, senza nessuna ricostruzione in studio.

Nel 1962 il giornalista creò il programma televisivo “Processo alla tappa”, una trasmissione che si occupava delle varie tappe del Giro d’Italia.

La trasmissione andava in onda dopo la conclusione di ogni tappa e, sulla linea del traguardo, si alternavano interviste ad atleti, giornalisti e corridori.

Nel ’69 divenne codirettore del Telegiornale, direttore del Gr1 e fu presidente della Rai dall”80 all”86.

Ha diretto poi Il Mattino di Napoli nel ’90 e ’91. Senatore della Repubblica dal 2001 al 2018, nel 2009 era stato eletto presidente della commissione parlamentare per la vigilanza sulla Rai.

“La scomparsa di Sergio Zavoli rappresenta una perdita incolmabile non solo per la Rai, con la quale la sua storia professionale e personale è profondamente intrecciata, ma per tutto il Paese”