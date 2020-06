Grande Fratello, ricordate l’ottusangolo? Ecco che fine ha fatto Sergio Volpini: oggi irriconoscibile!

Grande Fratello, che fine ha fatto Sergio Volpini anche noto con il nomignolo di ‘ottusangolo’? Tutti gli ultimi aggiornamenti sul protagonista della prima edizione del reality show

Tra i protagonisti indiscussi della prima edizione del Grande Fratello, condotta da Daria Bignardi, è Sergio Volpini. Per molti, è ancora conosciuto con il nomignolo di ‘ottusangolo‘. Dopo la partecipazione al reality show di Canale 5, come è cambiata la sua vita?

Grande Fratello: la vita di Sergio Volpini

I numerosi fan della prima edizione del Grande Fratello sicuramente ricorderanno Sergio Volpini. Correva il 2000, quando il giovane decise di intraprendere questa nuova esperienza televisiva. Dopo l’eliminazione dal reality show di Canale 5, si è dedicato per un breve periodo al mondo dello spettacolo. Dieci anni dopo, ha deciso di lasciare il nostro Paese e si è trasferito all’estero, per poter avere una vita lontano dai riflettori.

Non si conosce molto sulla tua vita privata in quanto tiene molto a tutelare la sua privacy. Ma in occasione del ventennale del reality, l’ex gieffino è stato ospite ad una lezione all’Università Cattolica di Milano dove ha parlato della sua esperienza in tv e del suo tentativo di i togliersi di dosso l’etichetta che la Gialappa’s Band: ‘ottusangolo’.

Il racconto dell’ex gieffino

Secondo quanto riportato dal Fatto quotidiano, Sergio Volpini ha parlato della sua esperienza al Grande Fratello e ha affermato:

"Le ho provate tutte per farmi dimenticare come Ottusangolo. Nel 2010 me ne sono andato a lavorare all'estero, era l'unica chance per tornare a essere uno sconosciuto. Ma dopo dieci anni sono rientrato in Italia e vedo che è rimasto tutto uguale. Sono destinato a morire Ottusangolo, non c'è niente da fare".

Sui social non è molto attivo e, come già anticipato, non ama parlare della sua vita privata.

