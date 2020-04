Sergio Mattarella, gli auguri per Pasqua: “Stiamo per vincere questa lotta”

Mattarella ha trasmesso il suo messaggio di auguri alla Nazione in occasione delle festività pasquali.

Per Mattarella sono necessari ancora sacrifici affinché si ottengano i risultati sperati.

Serve rigore

Mattarella ha diffuso il suo messaggio agli italiani in occasione della santa Pasqua che, quest’anno, a causa dell’emergenza sarà per molti italiani particolarmente dolorosa. Un po’ per l’isolamento, un po’ per i decessi da covid-19 che non accennano a diminuire.

Come si legge su TgCom24, Mattarella ha affermato:

“è indispensabile mantenere con rigore il rispetto delle misure di comportamento: stiamo per vincere la lotta contro il virus o, quanto meno, quella per ridurne al massimo la pericolosità. In attesa di farmaci specifici e di un vaccino che lo sconfigga del tutto”.

La vicinanza a chi soffre la solitudine

La Pasqua è una festa dal grande significato religioso e tradizionale. Un giorno che è impossibile vivere come se niente fosse. Il pensiero del capo di Stato è andato a chi ha qualche familiare ricoverato e ai medici che sono in corsia. Ha rivolto il suo pensiero anche a chi ha perso la vita e al vuoto che ha lasciato tra i suoi cari.

Mattarella ha parlato anche a chi è costretto alla solitudine. Sono tante le lettere che ha ricevuto da persone sole, o costrette a questa condizione. Anche in questi giorni di festa abitualmente condivisa. Il presidente ha affermato che passerà da solo la Pasqua a sua volta.

Tuttavia, per il presidente, è necessario tenere duro, fare ancora sacrifici poiché i risultati sperati non sono lontani da raggiungere. Per lui resta fondamentale la solidarietà reciproca. Inoltre, conta in una ritrovata normalità successiva a piccole misure di allentamento del contenimento. Si attende il vaccino ed i farmaci specifici.