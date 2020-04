Sergio Mattarella, discorso sul 25 aprile 2020: “Chi in prima linea onora la Repubblica”

Sergio Mattarella lancia il suo messaggio in occasione della celebrazione del 25 aprile 2020, con un occhio attento alla lotta contro la pandemia.

Il discorso di Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica, è arrivato in tutte le case in occasione del 25 aprile 2020.

Il discorso del Presidente della Repubblica

Il Presidente della Repubblica ha voluto inviare un messaggio come celebrazione del 25 aprile, dedicando questa giornata a tutti coloro che stanno lottando per questo nemico invisibile ma così forte da mettere in ginocchio il mondo intero:

“Tutti coloro che si trovano in prima linea per combattere, manifestano uno spirito che onora la repubblica e rafforza la solidarietà della nostra convivenza”

Un applauso virtuale per tutti i medici, operai, infermieri e chi sino ad oggi non si è arreso facendo andare avanti l’Italia:

“insieme possiamo farcela e lo stiamo dimostrando”

Una giornata di ricordo e di celebrazione, che quest’anno verrà vissuta in maniera differente non solo per le misure di restrizione previste per legge ma anche per il modo di vivere che è nettamente cambiato.

Il Presidente focalizza il suo messaggio attraverso tutte le preoccupazioni degli italiani che stanno cercando di uscire da questo disastro e che dovranno affrontare una seconda fase di ripresa – ancora più difficile:

“la nostra peculiarità nel saper affrontare le difficoltà, deve accompagnarci anche nella dura prova di una malattia che ha spezzato tante vite”

Uniti e solidali anche per l’ennesima prova della Fase Due: