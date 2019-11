Sergio Arcuri, tutto quello che non sapete sul fratello di Manuela Arcuri: figlia, moglie, carriera

Conoscete tutti Sergio Arcuri, il bellissimo fratello dell’attrice Manuela? Ecco tutto quello che non sappiamo di lui

Scopriamo tutti i segreti di Sergio Arcuri, attore della televisione italiana, in passato nel cast di Sangue caldo e de L’onore e il rispetto tra le altre fiction.

Chi è Sergio Arcuri

Nasce il 7 dicembre del 1974 ad Anagni. Consegue la laurea in ingegneria, dopo di che frequenta l’Accademia d’Arte Drammatica fondata da Corrado Pani.

La sua enorme passione per la recitazione lo porta, nel 2008, a debuttare in Io non dimentico, fiction di Canale 5. A seguito di questa, arrivano poi diversi film e serie tv di successo sempre per la televisione italiana come Io ti assolvo, Vita da Paparazzo e Il commissario Manara.

La vera e propria notorietà arriva nel 2009 quando prendere parte alla fiction di successo L’onore e il rispetto, alla quale partecipa la stessa Manuela Arcuri, sorella minore di Sergio.

Nel 2011 prende parte ad alcune fiction Mediaset che contribuiscono ad accrescere la popolarità dell’attore. Tra queste vi sono Viso d’angelo e Sangue caldo, con la regia di Luigi Parisi.

Nella primavera 2013, invece, è nel cast degli interpreti principali della miniserie TV Pupetta – Il coraggio e la passione, sempre al fianco della sorella Manuela Arcuri. La sua passione e professione prosegue tra teatro e grandi progetti.

Nel 2019 partecipa ad alcune trasmissioni televisive, come Domenica Live, assieme alla sorella, nelle quali rivela alcuni dettagli della propria vita privata.

Vita privata e curiosità

L’attore è fratello della nota attrice italiana Manuela Arcuri.

Per quanto riguarda le relazioni sentimentali, Sergio Arcuri ha vissuto una passionale storia d’amore con Mercedesz Henger, figlia dell’ex attrice pornografica Eva Henger e del defunto produttore Riccardo Schicchi.

Attualmente, è legato sentimentalmente a Valentina Donazzolo, un’insegnante di lingue. Un mese fa è nata la loro primogenita, Nicole. Mesi fa, l’attore ha chiesto di sposare la donna; il matrimonio potrebbe essere previsto per i prossimi mesi.