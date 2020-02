Poche ore fa Serena Rutelli ha pubblicato una Stories sui social, con la quale ha preoccupato i fan. Brutta tegola per l’ex gieffina

Serena Rutelli, è celebre non solo per essere la figlia di Barbara Palombelli, ma anche per aver partecipato ad una delle ultime edizioni del Grande Fratello Vip.

Dopo l’esperienza al Reality, una brutta tegola per la figlia della conduttrice di forum. La Stories sui social ha preoccupato i fan. Ecco cosa è accaduto.

Serena Rutelli, brutta batosta per l’ex gieffina

Come è noto, dopo la sua esperienza al Grande Fratello Vip, la figlia di Barbara Palombelli ha intrapreso una relazione con Prince, come lei adottato.

Una storia inizialmente andata a gonfie vele, tanto è vero che si parlava addirittura di matrimonio tra i due. Ma qualcosa è cambiato, i due hanno deciso di chiudere la loro relazione.

Proprio nel giorno in cui si festeggia l’amore, Serena Rutelli ha voluto annunciarlo attraverso una Stories sui social, spiegandone i motivi. Che cosa è successo tra Prince e Serena?

La Stories su Instagram

Poche ore fa Serena Rutelli ha pubblicato una Stories sul suo profilo personale di Instagram con la quale ha rivelato ai suoi fan che la storia d’amore con Prince è giunta già da un pò di tempo.

Una scelta singolare quella della figlia di Barbara Paolombelli, quello di annunciarlo proprio nel giorno degli ‘innamorati’. La notizia ha colpito il cuore dei fan, che insieme a lei hanno sognato il lieto fine. Ecco cosa ha scritto:

‘So che non è il giorno adatto per parlarvi di ciò che sto per dirvi, ma sì tra me e Prince è finita da un po’ di tempo. Abbiamo provato a recuperare il rapporto ma ci siamo resi conto di essere due mondi completamente opposti in troppe cose’

e ancora:

‘Nulla toglie però il grande amore che abbiamo nutrito l’un l’altro ma da un po’ di tempo le cose non andavano più. Lo dico il 14/02 proprio per marcare il fatto che l’amore esiste e va coltivato con pazienza e determinazione, nel caso in cui non dovesse andare si riparte più forti di prima’

ha concluso la Rutelli.