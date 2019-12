‘Voleva solo visibilità’ Barbara Palombelli, il duro sfogo della figlia adottiva dopo il Grande Fratello

Dopo il GF i familiari di Serena Rutelli sarebbero spariti e la figlia di Barbara Palombelli si sfoga sui social svelando i retroscena a telecamere spente

La ex gieffina Serena Rutelli ha commosso tutti i suoi fan con un post toccante su Instagram in cui rivela come sono i rapporti con la sua famiglia dopo la fine del Grande Fratello.

Le molte emozioni per Serena al GF

La giovane Serena Rutelli ha stupito ed affascinato sia telespettatori che concorrenti del GF con la sua dolcezza e schiettezza.

La figlia dell’ex sindaco di Roma Francesco Rutelli e della conduttrice tv Barbara Palombelli, è stata adottata insieme alla sorella quando aveva appena 7 anni e non ha mai fatto mistero della sua triste vicenda.



Al GF si è confidata, ha raccontato i duri momenti vissuti ed ha inaspettatamente ricevuto notizie da parte della famiglia biologica che non aveva mai conosciuto.

Durante il programma infatti Serena si è trovata a dover decidere se incontrare la madre ed il fratello biologico oppure no e lei ha chiuso le porte alla prima ma in seguito ha incontrato il fratello.

Lo sfogo contro la famiglia biologica

Serena ha affidato ad Instagram un sentito sfogo verso j familiari che la contattarono sei mesi fa al GF.

Lei non volle conoscere la madre e vide il fratello e come ammette lei stessa oggi, sapeva che sarebbe andata così.

“Non si sono mai più fatti sentire”. “Se avevano tutta questa voglia di stabilire un rapporto con me, perché sono spariti?”

La ragazza, che di professione fa l’estetista e non si è montata la testa dopo la partecipazione all programma di Barbara D’Urso ha risposto da sola alla sua stessa domanda retorica:

“Ma avevo previsto che sarebbero venuti fuori solo per avere un briciolo di visibilità”

Una grande maturità dimostrata dalla giovane che ha sempre difeso il suo rapporto con la famiglia che l’ha adottata e verso la madre Barbara Palombelli in particolare.

La conduttrice e Serena hanno infatti un rapporto molto bello basato sull’amore e sulla fiducia.

La Palombelli per Serena è la sua unica madre come ribadisce sui social: