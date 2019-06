Serena Rutelli rifiuta di conoscere i suoi fratelli: ecco cosa è successo dopo il Grande Fratello

Serena Rutelli l’ex concorrente del Grande Fratello 16, non si sente pronta a conoscere i suoi fratelli biologici e spiega i suoi motivi

Serena Rutelli, la figlia adottiva di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli ha preso finalmente la sua decisione sul conoscere o meno i fratelli biologici. La ragazza dopo il percorso affrontato nella casa del Grande Fratello, si dice più cresciuta e consapevole di se stessa. Un percorso che l’ha cambiata facendola acquistare anche una maggiore maturità.

Serena Rutelli rifiuta i fratelli biologici

La bella Serena Ruteli era venuta a conoscenza dei suoi fratelli biologici proprio in una delle puntate del Grande Fratello 16, condotto dalla bravissima Barbara D’Urso.

In un primo momento infatti, la ragazza sembrava essere predisposta a conoscere la sua nuova famiglia ma a quanto pare qualcosa non è andato come previsto. In un intervista al settimanale Gente, infatti, la giovane Rutelli, si dice ancora impreparata a conoscere quelli che sono i suoi fratelli biologici:

“Gli altri miei fratelli, che si sono fatti vivi tramite il Grande Fratello, non riesco per ora a farli entrare nella mia vita, ci vorrà molto tempo”

La giovane dopo la partecipazione al Grande Fratello, pare abbia preso del tempo e riflettere se conoscere la sua famiglia ma a quanto pare il suo pensiero non sia cambiato dall’ultima volta.

Serena Rutelli in cura

La giovane ragazza, adottata da piccola dalla conduttrice Barbara Palombelli e Francesco Rutelli, ha vissuto in un infanzia molto difficile proprio per i rapporti complicato con la mamma e il papà biologico. In casa le cose andavano molto male e la piccola Serena insieme alla sorella di certo non hanno vissuto in infanzia semplice, finchè non sono intervenuti gli assistenti sociali.

La ragazza solo in tarda età è stata portata in una casa famiglia insieme alla piccola sorella per poi essere adottate dalla famiglia Rutelli. La giovane oggi sta affrontato tutto grazie ad uno specialista che l’ha seguita fino all’ultimo giorno di entrare nella casa del Grande Fratello:

“Da allora non ci sono più tornata. Forse ho imparato a gestire le mie insicurezze, le mie paure”.

Un esperienza che sembra aver cambiato i pensieri e le decisioni della giovane Serena, ma che oggi si dice più sicura e forte affrontando a muso duro le sue paure e insicurezze.