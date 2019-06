Serena Rutelli presto mamma, la bella notizia dopo il Grande Fratello: ‘Viviamo un grande amore’

Serena Rutelli, ex concorrente del Grande Fratello 16, ha delle clamorose novità in serbo e parla del suo grande amore con il ragazzo

E ora Serena Rutelli ha fatto ritorno al centro dello spettacolo per aver portato alla luce alcune indiscrezioni circa la sua love-story, che è in corso con il fidanzato presentato ai telespettatori in una ricca puntata del Gf16. Stiamo parlando di Alessandro Prince Zorresi.

Serena rilascia un’intervista commovente e parla del suo grande amore

Serena ha si è aperta in una nuova intervista al settimanale “Gente”, a cui ha confessato che, immediatamente dopo essere uscita dalla casa più spiata d’Italia, ha dovuto affrontare un’importante richiesta da parte del suo ragazzo, ovvero quella di avere un bambino.

“Viviamo un grande amore. I miei genitori (Francesco Rutelli e Barbara Palombelli: ndr) lo adorano, e sì, stiamo pensando anche a un bambino. È la prima cosa che mi ha detto, quando sono uscita dalla Casa del GF (…) Idea meravigliosa, ma vorrei aspettare ancora un po’, per gustare fino in fondo la felicità di questo rapporto”.

La differenza d’età non li tocca, né scalfisce il loro sentimento reciproco

Tra i due giovani intercorrono 9 anni di differenza, il che, però, pare non scalfire il sentimento che tiene la Rutelli strettamente in sintesi con il suo fidanzato:

“È come se ci fossimo riconosciuti. Lui lavora in un centro educativo, nella parte amministrativa. Ha 21 anni, quasi nove meno di me. Ma io dico: è un problema? La differenza d’età davvero non si nota. Alessandro ha un istinto protettivo fortissimo nei miei confronti”.

Serena ha vissuto un’infanzia molto difficile sia a causa del padre che della madre e pare proprio che adesso, piano piano, stia ritrovando la serenità grazie la suo grande amore. Auguriamo a Serena di riuscire, in futuro, ad avere la famiglia che merita!