‘Si vedono i cape**oli’ Serena Rossi fuori di seno infiamma i fan con una foto bollente

Serena Rossi esagerata in bikini, seno esplosivo in mostra: le foto su Instagram mandano in delirio i follower

Una delle donne più apprezzate per il suo talento e la sua bellezza è, senza alcun dubbio, Serena Rossi. Nella vita è una cantante, attrice, modella e mamma. La compagna di Davide Denvenuti è molto attiva sui social e come spesso accade pubblica scatti della sua vita privata. Tra questi ci sono anche quelli che la immortalano in bikini e in pose davvero sensuali che scatenato la fantasia dei fan.

Serena Rossi, sorpresa a Tale Quale Show

Negli anni è riuscita a conquistare numerosi fan nel nostro Paese grazie all’interpretazione di personaggi che hanno lasciato un segno nella storia della televisione italiana. Celebre la sua interpretazione di Mia Martini nella fiction “Io Sono Mia”.

Ieri, è ritornata nel programma di Carlo Conti ma questa volta in veste di giurata per per promuovere il suo ultimo film diretto da Michela Andreozzi: Brave ragazze. Per tale motivo, il padrone di casa ha voluto omaggiare l’attrice napoletano mandando in onda una clip con le migliori esibizioni di Tale Quale Show. L’attrice napoletana ha preso parte del talent show di Rai Uno nel 2014. Serena Rossi non è riuscita a trattenere le lacrime e ha asserito:

“Così mi fate commuovere, grazie mille. Grazie a Tale e Quale Show: questo programma mi ha cambiato la vita, mi ha cambiato la carriera“

Le foto bollenti sui social

La giovane attrice è molto apprezzata anche sui social e sui scatti fanno sempre un boom di like e commenti. Questa estate, la compagna dell’attore di Un posto al Sole ha deciso di deliziare i suoi seguaci con scatti da capogiro. In molti di questi, indossa bikini che, oltre ad evidenziare il suo fisico in forma, mostrano un seno esplosivo!

Ecco alcune delle foto che hanno infiammato il web: