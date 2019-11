Serena Grandi, volto insanguinato e lividi: la foto dell’attrice sui social allarma i fan – Foto

Serena Grandi con gli occhi lividi e il volto insanguinato su Instagram, la foto social preoccupa i fan

Serena Grandi, celebre attrice bolognese, è apparsa nelle ultime ore sui social, con gli occhi lividi e il volto insanguinato. Lo scatto social ha fatto allarmato non poco i fan. Scopriamo di più.

Serena Grandi, lo scatto social preoccupa i fan

Poche ore fa, la nota attrice emiliana, è apparsa sui social in uno scatto insolito quanto allarmante.

Serena Grandi si è mostrata col volto completamente insanguinato, gli occhi lividi, e un’espressione cupa.

Il motivo? L’attrice di ‘Le ragazze di piazza di Spagna’ si è prestata per girare un cortometraggio per sensibilizzare la popolazione alla lotta contro la violenza di genere e il femminicidio, come racconta nella didascalia dello scatto:

‘Cortocinematografico #femminicidio #stopfemminicidio’

Serena Grandi e la lotta contro la violenza di genere

Dopo aver rivelato a Mattino Cinque di essere stata molestata da un prete a 8 anni che la costringeva a baciarlo e ad accarezzarlo, si è voluta rendere testimonial della campagna contro la violenza di genere.

Una campagna importante per sensibilizzare chi ne è vittima a non restare in silenzio ma a denunciare il proprio carnefice affinchè non venga sparso ulteriore sangue innocente.

Ecco di seguito la foto pubblicata da Serena Grandi poche ore fa sui social, la quale ha subito catturato l’attenzione dei follower, i quali hanno supportato con i commenti la sua campagna: