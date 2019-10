Serena Enardu dimagrita troppo “Sono in cura’, Pago: ‘Mi manca da impazzire”

L’ex protagonista di Temptation Island Vip Serena Enardu sconvolge i fan: “Sono in cura. Per tutelare Pago ho distrutto tutto”

Un’edizione davvero piena e ricca di sorpresa quella andata in onda quest’anno di Temptations Island vip. A rendere tutto più intendo infatti una coppia in particolare ha fatto scoppiare il gossip intorno a loro, parliamo appunto di Serena Enardu e Pacifico Settembre.

Serena Enardu in cura

L’ex coppia di Temptation Island nonostante il programma sia da tempo ormai terminato, torna a far parlare ancora di loro. Dopo un duro falò di confronto la coppia si è lasciata a causa di alcuni tradimenti avvenuti in passato e non solo. A quanto pare infatti i due avrebbero rilasciato un’intervista a Chi magazine.

I due secondo quanto dichiarato, avrebbero riscontrato dei problemi durante la convivenza, ancora prima di partecipare al programma..

“Mi fa male averlo lasciato- esordisce così Serena Enardu, intervistata da Chi- Ma non lo amo più”.

L’ex tronista di Uomini e Donne infatti non si sente più legata al suo ex compagno e ha deciso di affrontare una terapia per affrontare meglio la situazione. Il tutto per affrontare al meglio il dolore provato della fine della relazione con Pago.

“Ora sono in cura da una psicologa. Io e Pago non stavamo bene da due anni. Ho sempre avuto paura di fargli del male e ho sbagliato. Per tutelare lui abbiamo distrutto tutto”.

D’altro canto però Pago rivela di aver affrontato Serana dopo il programma senza telecamere:

“Dopo il programma ci siamo rivisti. Abbiamo pianto. Abbiamo parlato. Ci siamo mandati dei messaggi”.

Pago e Serena di nuovo insieme

Dopo la partecipazione a Temptation Island i due sembrano aver ripreso un rapporto, ma Pago ha da subito smentito i rumors che speravano in un ritorno di fiamma. A quanto pare nonostante il chiarimento lontano dalle telecamere i due non sembrano aver ritrovato la fiamma perduta, lo stesso Pago infatti smentisce che tra lui e Serena ci sia una possibilità di ritornare di nuovo insieme.

“Oggi siamo lontani. Non ci siamo mai più baciati, non c’è futuro”.

conclude Pago che ammette la forte mancanza della sua ex compagna. L’amore, per lui, non è ancora svanito.