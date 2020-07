Serena Enardu viso tumefatto : ‘Ha inalato acido per blatte’

Brutto imprevisto per Serena Enardu: “Gonfissima per aver inalato acido per blatte”, ecco cosa è successo durante la notte

Tramite il suo account Instagram, Serena Enardu ha raccontato il brutto imprevisto che le capitato questa notte: ecco cosa è successo.

Brutto imprevisto per Serena Enardu

E’ divenuta famosa in seguito alla partecipazione, in veste di tronista, del noto programma di Canale 5 Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi. Da allora la sua popolarità si è spostata sul web dove vanta un numero elevato di follower. Di recente, Serena Enardu è stata protagonista delle voci di gossip per la fine della storia d’amore con Pago.

Archiviate queste voci, la sorella di Elga appare più serena che mai e non manca mai di condividere la sua quotidianità sui social. Non molte ore fa, la giovane ha raccontato il brutto imprevisto di questa notte: ecco cosa è successo.

Il racconto sui social

L’ex tronista di Uomini e Donne ama condividere i momenti più importanti della sua vita quotidiana. Questa volta, Serena Enardu, attraverso una serie di IG stories ha raccontato ai suoi sostenitori la notte da incubo che ha trascorso. Per fortuna, nulla di grava ma tanto spavento per lei. Ma cosa è accaduto?

La ex di Pago ha avuto un incontro ravvicinato con una blatta. Questo insetto è entrato in cucina e per questo motivo ha cercato in tutti i modi di liberarsene:

‘È una mia fobia molto molto importante nei confronti di questo simpatico animaletto’

Ha confessato di aver scaldato circa dieci teiere di acqua calda con acido muriatico per versarla in tutti i buchi del bagno, del bidet, del lavandino e della casa. La giovane ha poi aggiunto: