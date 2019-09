Serena Enardu ‘Ho dovuto subire 2 interventi al seno’: l’ex tronista rivela il dramma della sua malattia

La concorrente del Grande Fratello Vip di ‘Uomini e Donne’ Serena Enardu rivela il dramma della sua malattia: ‘Ho dovuto subire due interventi al seno’

Serena Enardu, è nota per essere stata una delle troniste di ‘Uomini e Donne’ e attualmente sta partecipando insieme al suo compagno Pago, alla nuova edizione di Temptation Isaland Vip.

Dopo essere stata sotto i riflettori a seguito della prima puntata dell’isola delle tentazioni, dall’inizio al quanto ‘travagliato’, l’ex tronista torna al centro delle chiacchiere a causa della malattia al seno di cui soffre, a causa dei quali è stata costretta ad andare sotto i ferri per ben due volte.

Serena Enardu: ‘Ho subito ben due interventi’

L’ex tronista di Maria De Filippi, torna a far parlare di se, a causa della malattia al seno di cui soffre.

Una condizione che, se per molte donne sarebbe quasi un dono, in realtà per la Enardu rappresenta un vero flagello che l’ha costretta a subire due interventi.

La concorrente di Temptation Island Vip, infatti deve fare i conti con il suo senso, oltremodo abbondante, il quale nonostante due interventi di riduzione, anche se ‘difficile da credere’ continua a crescere.

Ecco cosa ha raccontato ai suoi fan su Instagram qualche anno fa:

‘Ho subito ben 2 interventi di riduzione. Ho una cicatrice lungo il seno che non è il massimo della vita! Sicuramente ne farò anche un altro perché il mio seno cresce e io lo detesto’

Serena Enardu: ‘Mi complica la vita’

Tra le sue Stories, la compagna di Pago, ha continuato a raccontare la sua sofferenza, aggiungendo che nessuno può capire l’entità del problema e delle sue difficoltà:

‘Difficile da credere? Sicuramente per chi non ha il mio problema. […] Lo detesto perché mi complica la vita nel vestiario, soprattutto per gli abiti interi che devo far modificare sempre, spesso devo rinunciare a dei capi che su un seno più piccolo sarebbero stupendi e su di me diventano volgari!’

poi conclude: