Serena Enardu, auto incendiata: paura per l’ex tronista

A fuoco l’auto di Serena Enardu: l’ex tronista di Uomini e Donne lancia un appello su Instagram per trovare il colpevole

Giorni davvero difficili per Serena Enardu che continua ad essere e al centro dell’attenzione del gossip nazionale. Di recente, l’ex tronista è tornata sui social con una serie di stories riguardanti l’incendio della sua auto avvenuto qualche giorno fa.

Serena Enardu, auto incendiata

Solo pochi giorni fa, Elga e Serena Enardu sono finite nel mirino del web per uno scatto condiviso tramite stories. Le gemelle si sono recate alla festa di compleanno della loro amica ma un dettaglio non è passato inosservato. La torta scelta per festeggiare presentava una bandierina con la svastica che ha scatenato l’indignazione dei seguaci. Prontamente, le due sorelle hanno fornito una loro versione dei fatti e si sono scusate per quanto accaduto.

In queste ore, l’ex tronista di Uomini e Donne è tornata sui social per raccontate quanto è successo mercoledì scorso. Secondo quanto riportato dall’Unione Sarda tra le 14:00 e le 14:30 a Quartu Sant’Elena, dove risiede l’appartamento della donna, la sua auto è andata a fuoco.

Il racconto dell’influecer sarda

In merito a quanto accaduto, Serena Enardu è tornata sui social per precisare alcuni punti al riguardo. Grazie al tempestivo intervento dei vigili del Fuoco si sono spente le fiamme che hanno avvolto in poco tempo l’auto dell’ex concorrente di Temptation Island.

Secondo quanto riferito dagli uomini delle forze dell’ordine, l’incendio potrebbe essere essere di origine dolosa. Attraverso Instagram, la giovane ha lanciato un appello per tutti coloro che si trovavano nella zona dove sono avvenuti i fatti:

“Vorrei chiedere se le persone che abitano in quella zona lì dalle 14,30 hanno visto qualcosa di sospetto“

L’ex di Pago ha sottolineato che le informazioni possono anche essere rese in forma anonima.