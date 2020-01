‘Ami Pago?’ Serena Enardu rompe il silenzio sui suoi sentimenti per il gieffino: la verità in una stories

Serena Enardu nel mirino del gossip. L’ex tronista di Uomini e Donne ama ancora il suo Pago? La risposta sui social lascia i follower senza parole

Nelle ultime settimane la coppia è finita al centro del gossip. In particolare Pago, all’anagrafe Pacifico Settembre, il quale si è riscoperto ancora innamorato di Serena Enardu.

Il cantautore sardo avrebbe addirittura violato il regolamento del Grande Fratello Vip per dimostrare i suoi sentimenti all’ex tronista, prendendo una penna dal magazzino e scrivendo una canzone per lei, pur sapendo che è vietato scrivere nella grande casa.

E lei invece ama ancora il suo Pago? L’ex tronista rompe il silenzio sui social spiazzando i fan.

Serena Enardu ama ancora Pago?

Poche ore fa, l’ex compagna del concorrente del Grande Fratello Vip 2020, ha lasciato i suoi fan senza fiato, rispondendo ad una domanda fatta lei dai suoi followers su instagram.

Gli utenti le hanno chiesto se nonostante fosse stata una storia ‘tormentata’ quella tra lei e Pacifico Settembre, se ne fosse ancora innamorata.

La Enardu sicuramente affronterà nuovamente il tema insieme al suo ex compagno rientrando nella casa del Reality per avere un confronto con lui.

Serena Enardu spiazza i suoi fan

I fan come già accennato, le hanno chiesto se ‘sinceramente’ amasse ancora Pago, la risposta ha lascia molto spazio all’immaginazione dei fan ai quale ha rivelato:

‘No mi diverto a tormentare il prossimo!’

ha scritto Serena Enardu, la quale ha accompagnato il testo ad una faccina arrabbiata che pronuncia parole ‘da censura’, mostrando di non essere stata proprio a suoi agio nel rispondere a una domanda tanto intima e sfacciata.

Per scoprire la verità e su come andrà a finire la storia d’amore tra Pago e l’ex tronista di Maria De Filippi non ci resta che attendere domani sera 31 Gennaio 2020, ove nella Grande Casa è attesa per un nuovo confronto con pago. Come andrà a finire? Staremo a vedere.