Serena Bortone malore in diretta ‘Mi gira la testa’: paura per la conduttrice

Serena Bortone malore in diretta ‘Mi gira la testa’: paura per la...

Paura per la conduttrice di Oggi è un altro giorno. Serena Bortone ha un improvviso malore, ecco cosa è accaduto in diretta.

Oggi è un altro giorno è uno dei talk show più seguiti dal pubblico italiano, dove volti noti dello spettacolo si raccontano ai microfoni della celebre giornalista romana Serena Bortone.

Attimi di panico in studio durante la diretta del 30 Dicembre 2020.

Durante l’intervista ad Alberto Matano la padrona di casa accusa un improvviso malore. Ecco che cosa è accaduto.

Serena Bortone: ‘Mi gira la testa’

Come già accennato, la nota giornalista era impegnata nell’intervistare l’amato conduttore de La Vita in Diretta, Alberto Matano, il quale ha concesso alcune dichiarazioni in merito al suo privato al pubblico di Oggi è un altro giorno.

Non tutto è andato però come da copione, improvvisamente la padrona di casa ha accusato un leggero malore, le gira la testa. La causa?

Come lei stessa ha rivelato nel corso della diretta, il giramento di testa è stato causato dall’essersi alzata di scatto dalla sua postazione:

‘Ecco, mi gira anche la testa. Mi sono alzata troppo velocemente’

ha dichiarato la Bortone che ha preoccupato sia i presenti in studio che i suoi telespettatori.

Fortunatamente si è trattato di un malore lieve, che le ha consentito di riprendere subito la chiacchierata con il conduttore calabrese.

Alberto Matano, le parole inaspettate su Mara Venier

Dopo aver parlato a lungo del suo privato e dei suoi genitori, il conduttore de La Vita in Diretta si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni relative alla Regina della Domenica, Mara Venier con la quale ha instaurato un legame d’amicizia davvero profondo.

Ed è con affetto che parla in diretta dell’amata conduttrice veneta:

‘È un’amica quotidiana, ci sentiamo e ci raccontiamo le nostre cose, se abbiamo un problema di qualsiasi natura lo condividiamo’

e ancora:

‘È diventata per me un riferimento, con la sua esperienza e la sua saggezza’

ha rivelato ai microfoni di Serena Bortone per poi concludere augurandosi di poterla rivedere presto, dato che purtroppo a causa del Covid, è saltato il loro consueto appuntamento per il brindisi di fine anno.