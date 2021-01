Guai per Serena Bortone: si è ammalata. Brutta notizia per la conduttrice...

Serena Bortone, il brutto annuncio sui social. L’amata conduttrice Rai si è ammalata, le sue parole sul destino del noto talk show.

Serena Bortone è tra le conduttrici più amate dai telespettatori italiani, i quali la seguono quotidianamente nell’arco del suo iconico talk show, Oggi è un altro giorno.

Di recente, la nota conduttrice Rai ha pubblicato un post su Twitter con il quale ha preoccupato non poco i suoi fan.

Ecco che cosa è accaduto.

Serena Bortone ammalata: come sta la conduttrice Rai

Dopo la soffiata di Dagospia, è la stessa giornalista a parlare ai suoi followers.

Serena Bortone ha annunciato a tutti di essere risultata positiva.

Forte la preoccupazione per le condizioni dell’amata conduttrice, la quale è stata subito sommersa da miglia di messaggi da parte degli spettatori.

Attualmente, per fortuna, come rivelato dalla stessa Bortone su Twitter, la presentatrice romana si trova a casa e in isolamento ‘senza alcun sintomo’.

Data la situazione, si sono chiesti i telespettatori, quali saranno i cambiamenti relativi alla messa in onda di Oggi è un altro giorno?

Le sorti del Talk Show di Rai 1

Inizialmente, stando ai numerosi commenti sui social, vi è stato il forte timore da parte dei telespettatori che il programma venisse sospeso.

Date le condizioni stabili di Serena Bortone, la quale attualmente non ha sviluppato i sintomi del Covid, la produzione ha deciso di mandare comunque in onda la trasmissione con la conduttrice in diretta dalla propria abitazione, come si legge nel suo ultimo post su Twitter.

Cari tutti, anch’io come tanti di voi sono positiva al covid. Sono a casa senza nessun sintomo, e da qui condurrò #oggièunaltrogiorno . Grazie per tutti i messaggi che mi state mandando, ci vediamo alle 14 su @RaiUno ! — serena bortone (@serenabortone) January 14, 2021

Una sorte quello dell’amato talk show, analoga a quella di molti altri programmi come il Tale e Quale Show e Tu Si Que Vales, che hanno visto i loro conduttori, Carlo Conti e Gerry Scotti, alle redini delle rispettive trasmissione direttamente dalla propria dimora in collegamento video.