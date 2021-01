Serena Bortone cacciata da Oggi è un altro giorno? L’indiscrezione

Dalle ultime indiscrezioni, trapela che Serena Bortone sarebbe stata cacciata da Oggi è un altro giorno. Vi sveliamo tutta la verità.

Conosciamo tutti Serena Bortone, l’amatissima conduttrice di Rai, al timone della trasmissione di successo Oggi è un altro giorno.

Nelle ultime ore, una vera e propria bomba è stata lanciata sulla presentatrice.

In molti sostengono che la professionista è stata costretta ad abbandonare la trasmissione di Rai che conduce con grande professionalità.

Ecco perché oggi vi sveliamo tutta la verità sulla questione.

Oggi è un altro giorno a rischio?

Da qualche giorno, alcune testate hanno riportato la notizia della presunta cacciata di Serena Bortone da Oggi è un altro giorno.

La trasmissione ha collezionato il 13,5% di share medio nell’ultimo mese. Si tratta di un risultato davvero importante per una trasmissione esordiente come Oggi è un altro giorno.

Gli obiettivi raggiunti sono straordinari se posti in relazione al tempo in cui la trasmissione va in onda.

Per questo motivo, ci sentiamo di escludere una possibile cancellazione del programma di Rai.

Serena Bortone cacciata da Rai?

È probabile che risultati di questo calibro si siano raggiunti anche grazie alla bravura di Serena Bortone.

Per tale ragione, pare alquanto improbabile che la conduttrice sia cacciata da Rai e licenziata dallo show di successo.

Quanto riportato da alcune testate appare alquanto infondato.

È molto più concreta l’ipotesi che la donna continui a condurre Oggi è un altro giorno e che addirittura le sia affidato un nuovo programma.

Non ci resta che augurare il meglio alla conduttrice e tanta fortuna nel mondo dello spettacolo e dell’informazione!