Serena Autieri apre il libro dei ricordi e parla della sua passata relazione con Gabriel Garko, che – di recente – ha rivelato la sua omosessualità. Ecco perché si lasciarono.

A diversi anni di distanza, ritorna in auge la storia d’amore che c’è stata tra Gabriel Garko e Serena Autieri.

La bella attrice napoletana, infatti, ha rispolverato la loro relazione, rivelando a tutti le motivazioni per cui si dissero addio.

Questa rivelazione giunge proprio qualche giorno dopo la dichiarazione di Garko al Grande Fratello VIP, dove ha comunicato a tutti di essere omosessuale.

Serena Autieri, “Io e Gabriel Garko ci siamo lasciati”

Serena Autieri ha rivelato le ragioni per cui il rapporto con Gabriel Garko arrivò al capolinea.

L’attrice napoletana dagli occhi di ghiaccio – nonché voce, nella versione italiana, di Elsa di Frozen – ha voluto chiarire perché con il volto de L’onore e il Rispetto, le cose precipitarono.

Pare che i due non andassero d’accordo e che avessero delle divergenze caratteriali troppo contrastanti per poter portare avanti la relazione.

Anche se la loro storia d’amore si concluse, i due sono rimasti in ottimi rapporti, tanto che Garko fu invitato dalla Autieri al suo matrimonio con Enrico Griselli.

Gabriel, le sue precedenti relazioni omosessuali

L’ultima relazione famosa di Garko è stata Adua Del Vesco, con la quale ha condiviso anche il set.

Prima di lei, la sua relazione eterosessuale più conosciuta e famosa è stata quella con Eva Grimaldi, con la quale ha convissuto per ben quattro anni.

Come sappiamo, l’attrice – poi – ha fatto anche lei coming out come Gabriel – e ha sposato Imma Battaglia. Anche lei, in precedenza, è stata sposata con un uomo.

A 48 anni, però, il bel divo del piccolo schermo, ha deciso di non celare più la sua vera identità sessuale e ha confessato di essere gay, davanti alle telecamere del GF VIP.