Serena Autieri, come ha conosciuto il marito? Una frequentazione particolare, poi la scintilla

Ecco che siamo riusciti a scoprire tutte le informazioni riguardo il compagno di vita della splendida attrice italiana Serena Autieri.

Il marito dell’attrice impegnata con Buongiorno mamma si chiama Enrico Griselli.

Nonostante anche lui lavori, come la moglie, nell’ambiente dello spettacolo, non tutti ne hanno sentito parlare, vista la sua intenzione di garantirsi la privacy.

Chi è Enrico Griselli

Si tratta di un produttore teatrale, che è stato in grado di rubare il cuore all’attrice Serena Autieri.

Enrico Griselli è originario di Spoleto, ma si trasferisce a Dubai per lungo tempo, città nella quale lavora come manager proprio nel periodo in cui conosce Serena Autieri.

Come Serena Autieri ha conosciuto il marito

I due si sono incontrati molto tempo fa e stanno insieme da più di 11 anni. Il primo incontro è avvenuto per volere degli amici che li consideravano molto simili.

Tutti e due, infatti, sarebbero dotati di “spirito internazionale e sani valori di provincia”. Ciò vuol dire che, nonostante abbiano una mentalità aperta, determinazione e vivano senza limiti, sono riusciti comunque a mantenere vivi quei valori tradizionali della casa e della famiglia.

La coppia ha iniziato a frequentarsi solo per telefono, vista l’esigenza di Enrico di vivere a Dubai. Serena Autieri ritiene che la loro conoscenza sia andata per il meglio, in quanto una frequentazione per telefono evita che si brucino immediatamente le tappe.

Successivamente i due si sono incontrati sul lago di Como e da quel momento sono diventati inseparabili

La coppia è convolata a nozze l’11 settembre del 2010 presso il Duomo di Spoleto. tre anni dopo e arrivata la piccola Giulia Tosca, che la gioia di mamma e di papà.

Dopo le nozze, Enrico e Serena si sono trasferiti a Roma e il manager ha abbandonato la sua carriera a Dubai per dedicarsi interamente all’imprenditoria del nostro paese.

Oggi, come già sottolineato, è un impresario teatrale che dirige diversi spettacoli di successo che hanno come protagonista anche la moglie Serena Autieri.

I due sono diventati con il tempo davvero affiatati: Enrico accompagna sempre la moglie durante le tournée sia dietro le quinte che in platea, la sostiene la motiva e si complimenta con lei.