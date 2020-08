Seregno, famiglia investita sulle strisce pedonali: padre e figlio feriti

Ad avere la peggio nella famiglia investita sono stati il figlio ed il padre, con quest’ultimo costretto ad un trasporto tramite elicottero in ospedale.

Attimi di paura, ieri, domenica 30 agosto a Seregno, in provincia di Monza e Brianza quando un’intera famiglia è stata investita da un’automobile mentre attraversava le strisce pedonali. Secondo quanto riportato dalla centrale del 118 lombarda, infatti, pochi minuti prima delle 18:00 un’auto avrebbe travolto madre, padre e figlio di soli 6 anni.

A travolgere la famiglia sarebbe stata una donna di 61 anni

L’incidente, nello specifico, è avvenuto in via Wagner. A guidare il mezzo che ha investito la famiglia una donna di 61 anni. Per quanto riguarda le vittime dell’incidente, ad avere la peggio sono stati il bambino ed il padre di quest’ultimo.

L’uomo, di 44 anni, infatti è stato trasportato tramite codice giallo con un elicottero all’ospedale Niguarda di Milano. Accompagnato da un’ambulanza, fortunatamente in codice verde, nella medesima struttura, anche il figlio dell’uomo.

Aiutata dai soccorsi anche la donna che ha causato il sinistro, la quale è stata ritrovata in un evidente stato di shock. Quest’ultima, è stata quindi accompagnata all’ospedale di Desio. Fortunatamente, infine, nessuno dei 4 coinvolti nello scontro sembra essere in pericolo di vita.

Al momento i carabinieri sono a lavoro per stabilire le dinamiche dell’incidente

Al momento sul luogo dell’incidente stanno lavorando i carabinieri della compagnia locale, i quali saranno incaricati di ricostruire l’accaduto ed accertare o meno le colpe della conducente. Bisognerà capire, infatti, come mai la donna non si sia fermata e abbia travolto di conseguenza i pedoni.

Questo non è stato però il solo incidente che ha scosso Milano nel weekend appena trascorso. Infatti, negli ultimi 3 giorni sarebbero 4 le persone che hanno perso la vita a causa di un’incidente stradale. Tra le vittime persino un 15enne travolto da un pirata della strada a Villanterio, nel Pavese.