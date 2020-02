Serale di Amici, tutte le novità: data di inizio, concorrenti e coach

Amici 19 tornerà presto con la sua fase serale, che vedrà protagonisti i 10 allievi che stanno ottenendo le maglie verdi di accesso

Scopriamo insieme tutte le news relative ad Amici 19!

Gli allievi ammessi al serale di Amici 19

Come ogni anno in questo periodo, nella scuola di Amici di Maria De Filippi gli allievi si contendono le maglie per l’ammissione della fase serale del talent show.

La celebre conduttrice ha già annunciato, nelle scorse settimane, che a raggiungere il prossimo step saranno soltanto in 10 tra cantanti e ballerini.

Nelle varie puntate del sabato pomeriggio su Canale 5 sono già state assegnate le prime maglie a:

Nayv

Nicolai

Giulia

Valentin

Javier

Gaia

e negli incontri successivi si attribuiranno le ultime 4.

Data di inizio del serale

Non si hanno ancora notizie certe sulla data di inizio del serale di Amici 19.

Si presume che la seconda fase del talent show andrà in onda su Canale 5 a partire da fine Marzo 2020 e che si protrarrà fino a Maggio 2020. Soltanto nel corso della prima puntata si conoscerà anche il Regolamento del Serale.

Le puntate del serale di Amici di Maria De Filippi vengono di solito trasmesse nelle prime serate di sabato sera. Quest’anno, però, il giorno della messa in onda potrebbe cambiare anche perché non è mai stato gradito dalla De Filippi.

La conduttrice ha spesso sottolineato il fatto che, a causa della messa in onda sabatina, il talent perda audience, per la mancanza di una buona fetta di pubblico giovanile, che preferisce uscire a divertirsi piuttosto che rimanere a casa guardare la tv.

Un’ipotesi che circola è che il giorno di trasmissione di Amici 19 potrebbe seguire le orme dell’edizione di Amici Celebrities, lo spin off di Amici condotto da Maria De Filippi e da Michelle Hunziker che è stato trasmesso, invece, il mercoledì sera alle ore 21.00.

In aggiornamento