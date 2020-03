Il Serale di Amici torna in prima serata su Canale 5, venerdì 20 marzo 2020 con una nuova puntata, chi verrà eliminato?

Scopriamo insieme cosa accadrà nella puntata precedente alla semifinale del Serale di Amici 19!

Quando andrà in onda la semifinale?

Le scorse puntate di Amici 19 sono state ricche di scontri e colpi di scena e hanno visto anche l’abbandono del ballerino Valentin. Il danzatore, infatti, non aveva gradito che l’arte fosse passata in secondo piano rispetto alle aspre polemiche, nate tra la conduttrice, i giudici, i professori e la direzione artistica.

Nella scuola sono quindi rimasti in 6, tra ballerini e cantanti, a contendersi dei posti per la semifinale. Dopo la puntata di oggi, venerdì 20 marzo, in prima serata su canale 5, in diretta da Cinecittà, andrà in onda la semifinale il 27 marzo, mentre la finale il 3 aprile.

I concorrenti in gara ad Amici 19

Dopo l’uscita di scena di Valentin, che ha abbandonato lo studio dopo una lite con Maria De Filippi, i concorrenti attualmente in gara sono, come detto, 6.

Presenti della scuola di Amici 2020 vi sono i ballerini Nicolai e Javier e i cantanti Giulia Molino, Gaia Gozzi, Nyv e Jacopo Ottonello.

Probabilmente soltanto in 5 arriveranno in semifinale e soltanto in 4 in finale, chi saranno?

Chi verrà eliminato?

Quale sarà il concorrente di Amici 2020 a essere eliminato nella puntata di stasera? Uno dei nomi più gettonati è sicuramente quello del cantante Jacopo Ottonello.

Già la scorsa settimana, infatti, il cantante era finito allo scontro finale con il ballerino Valentin. Grazie all’abbandono del danzatore, Jacopo si è salvato ed è andato d’ufficio alla puntata successiva.

Il cantante dovrà dimostrare oggi di aver meritato di essere arrivato fino a questa fase del talent show, e chissà se in questo modo l’eliminato sarà qualcun altro.

Per scoprirlo, non rimane che seguite l’appuntamento di stasera con Amici 19, in prima serata su Canale 5!