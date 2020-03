Serale di Amici, anticipazioni al 6 marzo 2020: Javier e Nicolai nei guai. Tutti gli ospiti e i duetti

Amici 19 torna venerdì, 6 marzo 2020, con una nuova puntata del serale del talent show che riserverà enormi sorprese al pubblico di Canale 5

Scopriamo cosa accadrà nella prossima puntata del serale di Amici 19, in onda venerdì, 6 marzo, a partire dalle 21.40 circa su Canale 5.

Nuove sfide ad Amici 19

Venerdì 6 marzo andrà in onda la seconda puntata del serale della 19esima edizione di Amici di Maria De Filippi.

Come sapete, quest’anno sono assenti le squadre dei bianchi e dei blu e di conseguenza a sfidarsi nel prossimo incontro saranno individualmente i cantanti Gaia Gozzi, Giulia Molino, Nyv e Jacopo Ottonello ed i ballerini Valentin Dumitru, Nicolai Gorodiskii, Javier Rojas e Talisa Ravagnani.

Come è avvenuto durante la scorsa puntata, anche in questo secondo appuntamento i cantanti rimasti in gara duetteranno con big della musica.

Gli artisti invitati sabato saranno: Mahmood (che duetterà con Gaia Gozzi), Fabrizio Moro (con Jacopo Ottonello), Albano (con Nyv) e Loredana Bertè (con Giulia Molino).

Degli 8 allievi in gara, soltanto in 7 riusciranno ad arrivare alla terza puntata del serale di Amici 19, in onda venerdì 13 marzo.

Nicolai e Javier squalificati?

Nella prossima puntata di Amici 19 potrebbe essere dato un verdetto che potrebbe cambiare completamente le carte in tavola.

La comunicazione ufficiale coinvolgerebbe due degli allievi in gara al serale di Amici 2020. Si tratterebbe di Nicolai e Javier che, per via della loro condotta, potrebbero abbandonare per sempre la scuola di Canale 5.

I due sono a rischio squalifica, dopo che i loro professori di danza hanno deciso di prendere un provvedimento disciplinare molto serio a loro discapito.

I due ballerini, che non riescono proprio a seguire le regole del talent show, potrebbero perdere seriamente l’opportunità di far conoscere a quante più compagnie famose il talento che possiedono.