Serale di Amici 19, tutti i giudici e la gara All Star: il nuovo regolamento

Amici 19 parte con la prima puntata del serale in onda venerdì 28 febbraio 2020 su Canale 5, scopriamo tutte le news

Vediamo di seguito quali saranno le novità del serale 2020 di Amici 19, chi saranno i giudici, gli ospiti della prima puntata e il nuovo regolamento

Il nuovo regolamento

Maria De Filippi ha introdotto un nuovo regolamento che cambierà le carte in tavola del serale di Amici 19. Non prevista più la storica sfida a squadre tra Bianchi e Blu. Non solo mancano le squadre, ma anche i direttori artistici. Verranno organizzati tre gironi e vincitori verranno decretati da una classifica finale.

Il primo classificato del girone sarà ammesso direttamente alla puntata successiva, mentre il secondo dovrà superare tre step. Saranno tre gli organi a giudicare le due fasi di gara.

Nel corso del serale di Amici 19, articolato in 9 appuntamenti, 3 puntate verranno dedicate a una neo-competizione, chiamata Amici All Star (Amici Big), dove parteciperanno sia gli ex concorrenti di Amici che cantanti famosi, come Enrico Nigiotti e Michele Bravi, insieme al ballerino Sebastian.

Ampio spazio verrà dedicato anche ad Amici Prof, una gara che vede protagonisti i professori del talent. Ciascuno dei prof, associato a un allievo, dovrà esibirsi assieme agli ospiti della trasmissione e verrà giudicato.

I giudici di Amici 19

Nel serale 2020 di Amici 19 vi sarà ancora una volta la presenza dei giudici. Si tratta di Gabry Ponte, Loredana Bertè, Vanessa Incontrada e un giudice “non votante”, che si occuperà soltanto di influenzare la giuria con la sua opinione, Tommaso Paradiso (ex leader dei TheGiornalisti).

Presenze fisse saranno anche quelle di Al Bano Carrisi e Romina Power, che giudicheranno le esibizioni della gara di Amici Prof.

Gli ospiti

Tra le guest-star della prima puntata compaiono Alessandra Amoroso, Emma, Elisa, Ermal Meta, Ghali e J-Ax.

Previsto anche uno spazio dedicato alle Sardine, rappresentate da Mattia Santori, Jasmine Cristallo e Lorenzo Donnoli.