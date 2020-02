Serale di Amici 19, tutte le maglie verdi assegnate: i nomi e le squadre

Amici 19 torna con l’appuntamento pomeridiano del sabato, durante il quale sono state assegnate le ultime maglie verdi d’accesso al serale!

Scopriamo insieme cosa accadrà oggi, nell’ultima puntata del sabato prima dell’inizio del serale di Amici 19: le due sfide a squadra e l’assegnazione delle ultime tre maglie verdi per accedere alla fase finale del talent show di Canale 5.

Il serale è alle porte

Mancano pochi giorni all’inizio del serale, che verrà trasmesso su Canale 5 a partire da venerdì, 28 febbraio 2020 in prima serata, sotto la conduzione di Maria De Filippi.

Gli allievi, che avranno modo di prendere parte alla gara che si svolgerà durante la fase finale, saranno 10. Gli ultimi posti per il serale verranno assegnati nel corso della puntata pomeridiana di oggi.

Chi andrà al serale?

Nell’ultima puntata pomeridiana del sabato di Amici, prima dell’inizio della fase serale, avranno luogo ancora una volta le sfide a squadre.

I membri della squadra vincente avranno l’opportunità di farsi esaminare dalla commissione per accedere al serale. Grazie al Vicolo delle News ci sono importanti novità.

La prima sfida viene vinta dalla squadra di Gaia: ad avere la possibilità di presentarsi davanti alla commissione è Jacopo, che riesce a ottenere la maglia verde del serale.

La seconda sfida viene vinta dalla squadra di Giulia: a scendere al centro dello studio è Francesco Bertoli, che ottiene anche lui un posto al serale.

La terza e ultima maglia da assegnare verrà data, invece, a un allievo tra Martina, Matteo e Stefano. Giudicati dai giudici esterni di ballo e di canto, sarà la cantante a ottenere un posto al serale di Amici 19.

I concorrenti del serale di Amici 19

Con gli ultimi tre allievi che hanno conquistato le maglie del serale, la classe di Amici 19 è al completo.

I giovani cantanti e ballerini che avranno modo di sfidarsi al serale saranno quindi Jacopo, Francesco e Martina, Nyv, Giulia, Gaia, Javier, Valentin, Nicolai e Talisa.

Le novità del Serale di Amici 19

Per il serale di Amici ci sono tantissime novità che verranno man mano svelate da Maria De Filippi durante la puntata di oggi. Secondo qualche indiscrezione dei maggiori siti di spettacolo, sembra che quest’anno i ragazzi non avranno uno schieramento bianco e blu – ma saranno vestiti con divise di colori diversi per ognuno.

Non solo, la suddivisione dei ragazzi dentro le casette prevederà talenti di canto da una parte e talenti di ballo dall’altra. Spuntano inoltre i nomi di AlBano e Romina Power, accompagnati da quello di Vanessa Incontrada.

Cosa dobbiamo aspettarci quest’anno?