Serale di Amici 19, le nuove regole e la novità sui coach: le anticipazioni inedite

Amici 19 torna il 28 febbraio 2020 con un serale ricco di novità, tra cui quelle relative ai direttori artistici che guideranno nel percorso le squadre dei bianchi e dei blu

Scopriamo alcune novità sul serale di Amici 19, che andrà in onda a Canale 5 a partire da venerdì, 28 febbraio 2020.

Le novità sui coach di Amici 19

Da settimane, ormai, i fan del talent show più amato della televisione italiana, Amici di Maria De Filippi, attendevano si affrontasse la questione dei coach che guideranno gli allievi al serale di Amici 19.

Negli scorsi anni, infatti, i nomi dei papabili coach e giudici del serale circolavano già dal mese di dicembre, cosa che invece quest’anno non è successa.

Il motivo, come svelato da Davide Maggio, è che non vi sono nomi da svelare, visto che gli allievi dovranno fare a meno della guida dei direttori artistici.

La squadra dei Bianchi e quella dei Blu, quindi, non verranno indirizzate dai coach nella scelta dei brani da cantare o delle coreografie da mettere in scena né i coach decideranno chi schierare durante le sfide.

Non è chiaro se al posto dei coach verrà escogitata un’altra strategia dagli autori, ma ciò che appare è un vero e proprio ritorno alle origini, dove sono i concorrenti a gestirsi autonomamente, senza essere guidati dall’alto.

Non solo, perché la commissione potrebbe essere guidata dagli ex allievi del Talent.

Le novità di Amici

Secondo i telespettatori è un vero peccato non poter assistere alla ripetizione delle dinamiche tra coach e allievi, come quelle avvenute, ad esempio, tra i direttori artistici come Emma ed Elisa e i ragazzi che componevano le loro squadre.

Oltre alla mancanza dei coach, potrebbero esserci ulteriori importanti novità. Il modo in cui si svolgerà la gara e i relativi dettagli verranno spiegati da Maria durante la prima puntata del serale, in onda il 28 febbraio 2020 su Canale 5 e probabilmente anche durante l’ultimo appuntamento del pomeridiano.

Non resta, quindi, che attendere di scoprire se ci saranno o meno anche i giudici, altre figure di rilievo negli ultimi serali di Amici di Maria De Filippi.