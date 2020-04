Amici 19 torna su Canale 5 il 3 aprile in prima serata con l’ultima puntata, nella quale verrà decretato il vincitore dell’edizione 2020

Il talent show di Amici 19 giunge al termine con la puntata del 3 aprile 2020, durante cui verrà proclamato il vincitore dell’edizione 2020 tra Javier, Nicolai, Giulia e Gaia. A essa seguirà l’avvio di Amici All Star!

La finale di Amici 19

Venerdì 3 aprile 2020 verrà finalmente decretato il vincitore della 19esima edizione del talent show di Amici di Maria De Filippi. La sfida vedrà concorrere i quattro finalisti: i ballerini Javier Rojas e Nicolai Gorodiskii, e le cantanti Giulia Molino e Gaia Gozzi.

Non si sa ancora come si svolgerà la finale. Può darsi che abbiano luogo due sfide parallele tra Javier e Nicolai e tra Giulia e Gaia, che decretino i due vincitori delle categorie ballo e canto, dopo di che la sfida finale tra il ballerino e la cantante trionfanti, per decretare l’unico vincitore di Amici 19.

Un’altra ipotesi è che, invece, si parta dall’ultimo in classifica, che dovrà scegliere chi sfidare dando vita a una serie di gare che decreteranno il vincitore definitivo, come accadeva nei primi anni del talent show.

L’arrivo di Amici All Star

Conclusa la canonica gara di Amici di Maria De Filippi, arriverà su Canale 5 Amici All Star, format diviso in 3 appuntamenti. Per il momento la nuova formula è prevista per il mese maggio, ma non è detto che non venga posticipata per via dell’emergenza italiana per il Coronavirus.

In Amici All Star avranno luogo varie sfide tra gli ex di Amici, ballerini e cantanti presenti nelle passate edizioni del talent show. Durante la conferenza stampa di presentazione, Maria De Filippi ha annunciato 4 concorrenti: Enrico Nigiotti, che partecipò ad Amici 2009, Vincenzo Di Primo, vincitore di Amici 18, Sebastian Melo Taveira di Amici 16 e Michele Bravi tutor ad Amici nel 2017.