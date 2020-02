Serale di Amici 19, quando inizia? I coach e i protagonisti di questa edizione

Amici 19 tornerà con l’attesissimo serale, condotto da Maria De Filippi in prima serata su Canale 5, scopriamo tutte le anticipazioni.

Attesissimo l’appuntamento con il serale di Amici 19, ancora una volta condotto dalla Queen Maria De Filippi su Canale 5.

Quando inizia il Serale di Amici?

Il serale di Amici 19 cambierà finalmente giorno di messa in onda, dopo le numerose richieste di Maria De Filippi, che sosteneva che il talent show risultasse svantaggiato, in termini di ascolti, dalla trasmissione il sabato sera. La conduttrice non riusciva a imporsi sul giorno di messa in onda dal lontano 2012.

Il primo appuntamento avrà luogo il 28 febbraio 2020, di venerdì, in modo da lasciare spazio a C’è posta per te il sabato sera, e probabilmente rimarrà un appuntamento fisso.

Il talent si scontrerà con La Corrida di Rai1, condotta anche quest’anno da Carlo Conti.

Chi sono i concorrenti?

Fino ad oggi, i concorrenti ammessi al serale sono le cantanti Gaia Gozzi, Giulia Molino e Nyv, e i ballerini Javier Rojas, Talisa Ravagnani, Nicolai Gorodiskii e Valentin Alexandru.

I posti rimasti ancora disponibili sono 3 e i ragazzi in attesa della “maglia verde” sono ancora sei: i cantanti Jacopo Ottonello, Francesco Bertoli, Stefano Farinetti e Martina Beltrami, e i ballerini Karina Samoylenko e Matteo Cogliandro.

Visto che al serale potranno andarci in 10, soltanto in 3 riusciranno a superare lo sbarramento dei professori.

I coach delle due squadre

Per quanto riguarda i coach che gestiranno le due squadra concorrenti nel corso del serale di Amici 19, non si hanno ancora certezze sui nomi.

Secondo alcune indiscrezioni, potrebbero esserci dei ritorni, come quelli delle cantanti Emma ed Elisa. Per la Marrone potrebbe trattarsi di un’occasione unica per festeggiare i 10 anni dalla sua vittoria ad Amici.

I due nomi non sono stati ancora confermati, per cui non ci resta che attendere l’ufficializzazione dei coach per scoprire cosa accadrà.