Senzatetto denunciato a Milano per aver violato il decreto sul coronavirus: “Non ha una casa”

Senzatetto denunciato a Milano per non aver osservato le regole del decreto sul coronavirus. Giusto o sbagliato?

La situazione in tutta Italia non è delle migliori e con il nuovo decreto varato dal Governo, tutte le persone sono invitate a restare a casa e uscire solo per motivi di lavoro oppure necessità.

La Repubblica di Milano riporta un fatto particolare che ha catturato l’attenzione dell’opinione pubblica. Un uomo è stato denunciato dalla Polizia di Lambrate per

“non aver ottemperato alle disposizioni del decreto”

Questo è successo ad un senzatetto di origine ucraina – con permesso di soggiorno regolare – che dorme per le strade di Milano. Il Presidente dell’associazione Ronda della carità, Magda Baietta, ha commentato così al quotidiano:

“una persona che vive in strada non ha un posto dove stare. di solito il senzatetto denunciato viene al nostro centro diurno, ma da questa settimana siamo chiusi anche noi”

Baietta evidenzia che questo non è da considerarsi un caso isolato, perché come lui anche altre persone saranno sicuramente bersaglio di denunce penali, come da decreto.

La Croce Rossa stessa dichiara:

“dal centro si sono spostati in periferia. facciamo fatica a rintracciarli e spiegare loro cosa sta succedendo. ovviamente hanno una percezione diversa della realtà”

Mettendo in luce il fatto che queste persone non si accorgano del pericolo stesso, non lo comprendano fino in fondo e non credono in certi casi che sia vero: