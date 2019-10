Seno più grande, i 5 alimenti che ti aiutano ad aumentare la taglia del tuo reggiseno

Seno piccolo? Ecco i 5 alimenti che devi mangiare per aumentare la tua taglia naturalmente

Seno piccolo? Ci sono degli alimenti che possono aumentarlo naturalmente.

Sorprendentemente, ciò che consumi può fare la differenza nell’aumentare la dimensione del tuo petto.

Questi alimenti svolgono un ruolo importante nell’ingrandimento del seno, spostando la produzione ormonale su questa parte del corpo.

Latte e semi di soia

Il latte di soia è ricco di proteine. Pieno di isoflavoni, imita gli estrogeni e, quindi, aiuta anche ad aumentare le dimensioni del seno.

Il latte di soia è ottenuto da semi di soia. Tengono alti gli estrogeni nel corpo.

Come usarlo:

Bevi un bicchiere di latte di soia ogni giorno al mattino, dopo l’ebollizione.

La soia può essere aggiunto come integratore alimentare.

Aggiungili alla tua insalata o fai bollire e consumali al mattino, tutti i giorni.

Noci

Anacardi, noci, arachidi sono tutte fonti importanti, per avere un seno più grande.

Le noci incrementano le dimensioni del seno, in quanto è una buona base di grassi e proteine.

Allo stesso tempo, fa anche bene al cuore e al cervello, quindi non hai qualcosa da perdere. Usale come spuntino, altrimenti cospargile sul cibo per sfruttarle pienamente.

Come usare:

Quando sei troppo affamato di giorno, prendi una manciata di noci o di anacardi. Se lo desideri, mescolale con un po’ di pepe e consumale ogni giorno, per circa 3-4 mesi.

Le noci si prenderanno cura della tua fame e aiuteranno ad aumentare le dimensioni del seno.

Pueraria Mirifica

È (Butea Superba o KwaoKrua) creata in Thailandia, una pianta il cui tubero coinvolge fitoestrogeni, ad esempio miroestrolo, deossimiroestrolo e cumestani.

Aumentano le dimensioni del seno e la compattezza. Inoltre, può aumentare la dimensione del seno dell’80%. È anche utile per la pelle e i capelli secondo i test condotti in Inghilterra.

Come usare:

Sono disponibili in confezioni di medicinali e accettano come consigliato da un medico o come prescritto nella bottiglia.

Latte

I prodotti lattiero-caseari racchiudono ormoni riproduttivi paralleli a quelli stabiliti nel corpo umano.

Ovviamente, il latte di mucca contiene estrogeni, prolattina e progesterone, utili per la produzione di latte nei mammiferi. Il latte è uno dei migliori alimenti per aumentare le dimensioni del seno.

Come usare:

Prendi un bicchiere di latte al mattino e un bicchiere alla sera.

Radice di Dong Quai

È anche definita come l’ultima erba tonica femminile che aiuta a ripristinare l’energia e l’uso efficiente degli ormoni nel corpo.

Stimola anche l’ingrandimento del seno e migliora la lotta del corpo contro le malattie.

Pertanto, promuove la miscela di progesterone naturale che si riduce in menopausa.

Come usare: