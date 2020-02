Senegalese picchiato a Palermo, aggressori minorenni identificati

Sono stati identificati gli aggressori del ragazzo senegalese pestato a Palermo. Si tratta di quattro ragazzini non ancora maggiorenni.

Il ragazzo senegalese è stato pestato a Palermo tra sabato 8 e domenica 9 febbraio.

Pestaggio razzista

Boubacar Kande è il ragazzo senegalese che, nella notte tra sabato e domenica scorse, è stato pestato a sangue a Palermo. Il ragazzo di 19 anni sarebbe stato accerchiato da un gruppo di ragazzini. Stava tornando a casa dal lavoro. Nella giornata di oggi 11 febbraio, sono stati fermati quattro ragazzi poiché considerati responsabili del pestaggio razzista. Sarebbero tutti minorenni e si stanno cercando altri 10 possibili responsabili.

I ragazzini avrebbero pestato il ragazzo senegalese per motivi di razzismo e gli avrebbero gridato di andare via. Il fatto è accaduto in pieno centro a Palermo, vicino il Teatro Massimo della città. Sono volati calci e pugni mentre veniva chiamato con l’appellativo di negro di m…

Gli indagati

Sono state le telecamere di videosorveglianza presenti nella zona a far identificare i colpevoli. Tra questi anche un uomo adulto che, a causa del suo ruolo marginale nella vicenda, non sarebbe stato indagato. La posizione dei ragazzini è, invece, al vaglio della procura per minori. Alla stampa non sono stati diffuse le generalità degli indagati. Si è evinto, comunque, che ognuno di loro aveva un ruolo differente nel pestaggio.

Intanto, il giovane senegalese ha ricevuto una prognosi di 10 giorni. Egli ha riportato una ferita al sopracciglio.

Come si legge su Fanpage, Ignazio Penna, padre del figlio di uno dei testimoni oculari avrebbe raccontato su Facebook la dinamica del pestaggio avvenuto verso l’1:30 del mattino. Una grande folla di gente assisteva al pestaggio senza intervenire. Un pestaggio avvenuto, a sua detta, per mano di oltre trenta ragazzini palermitani. Sarebbero stati proprio gli amici del figlio a chiamare la polizia.