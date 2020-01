Giallo a Senago, cade da 5 metri e si frattura le gambe: ipotesi suicidio

Paura a Senago dove una 28enne del posto è caduta da un’altezza di 5 metri, fratturandosi le gambe. Gli inquirenti valutano la pista del suicidio

Ragazza salva per miracolo a Senago: cosa è accaduto?

Giallo a Senago: suicidio o caduta accidentale?

È ancora giallo su quanto accaduto a Senago, in provincia di Milano, dove una ragazza di 28 anni è caduta da un’altezza di 5 metri.

Come riporta Fanpage, la chiamata è giunta al 118 poco dopo le 18:00 di mercoledì 29, da un’abitazione di via Petrarca a Senago. Giunti sul posto, gli operatori del 118 hanno trovato la ragazza riversa a terra.

Per la 28enne è stato un vero e proprio miracolo, visto che è caduta in piedi ed ha riportato solo la frattura di entrambi gli arti inferiori ed una sospetta frattura del bacino, proprio per via dell’impatto.

Il contraccolpo con il terreno ha causato la rottura delle ossa delle gambe. Dopo averla stabilizzata sul posto, gli operatori l’hanno trasferita al Niguarda, in codice rosso.

Aperta un’indagine

Intanto le forze dell’ordine hanno aperto un’indagine sul caso della ragazza precipitata a Senago. Gli inquirenti mirano ad accertare se il suo sia stato un incidente o se quella caduta fosse un disperato tentativo di suicidio.

Al momento chi indaga non esclude alcuna pista. Si scava nel privato della giovane, per cercare di capire se avesse qualche difficoltà o se si fossero già manifestati altri tentativi del genere. Tutte le ipotesi sono al vaglio degli inquirenti.

Solo pochi giorni fa una caduta accidentale aveva provocato la morte di Luigi Bettolo, muratore 38enne di Vigolo, paesino in provincia di Bergamo.

L’uomo, una volta rientrato a casa, si era accorto di aver dimenticato le chiavi, così aveva deciso di arrampicarsi per entrare dal balcone. Qualcosa però è andato storto e il 38enne è caduto. Per l’operaio non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo.