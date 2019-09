Potresti pensare che raggiungere campare tanto sia improbabile, ma ci sono delle semplici regole da seguire se vuoi vivere fino a 100 anni.

Unisciti al club dei centenari

Sempre più persone riescono ad arrivare fino a 100 anni. Secondo i Centers for Disease Control and Prevention (CDC), il numero di americani di età pari o superiore a 100 anni è aumentato di quasi il 41 percento tra il 2000 e il 2014.

“Per l’americano medio, circa il 20% dell’aspettativa di vita sono i geni e l’altro 80% è lo stile di vita “, afferma Dan Beuttner, autore del libro The Blue Zones, un’esplorazione di cinque luoghi in tutto il mondo che hanno le più alte popolazioni di persone che vivono fino a 100.

Abitudini sane può aiutare ad eliminare le malattie che tendono ad abbreviare la tua vita, come il cancro, il diabete e le malattie cardiache.

Sostituisci la carne rossa

Non devi diventare un vegetariano rigoroso: infatti, la ricerca ha dimostrato che lo scambio di alcune porzioni di carne rossa con proteine vegetali di alta qualità (come soia o legumi) può ridurre i livelli di colesterolo.

Altri studi hanno scoperto che la realizzazione di tali scambi sani può ridurre significativamente il rischio di morte prematura, soprattutto a causa di malattie cardiache.

Mangia ancora più frutta e verdura

Sai già che devi mangiare frutta e verdura, ma sapevi che lesinarli potrebbe portare a una morte precoce? Uno studio del 2017 ha scoperto che un incredibile 5,6-7,8 milioni di morti premature in tutto il mondo derivano da persone che mangiano meno di 500 grammi di frutta (circa due porzioni) e 800 grammi di verdure (circa 3,5 porzioni) al giorno.

Ripensare la pensione

Non stiamo dicendo che non devi smettere di lavorare, ma è molto importante continuare a fare qualcosa che ami: dà uno scopo nella tua vita.

I ricercatori sono stati in grado di collegare un obiettivo nella vita a una riduzione dell’83% della morte per tutte le cause e un rischio significativamente più basso di problemi cardiovascolari come ictus o infarto, secondo una revisione del 2016 di dieci studi.

Mangia i grassi giusti

Ridurre la quantità di grassi trans e saturi insalubri nella tua dieta ti aiuterà a vivere fino a 100 anni. Uno studio recente ha scoperto che per ogni aumento del 2% di grassi trans nella tua dieta, il rischio di salti prematuri della morte del 16%.

E solo un aumento del 5% di grassi saturi aumenta del 8% il rischio di morte precoce. D’altro canto, sostituisci quei grassi che ostruiscono le arterie con poli più sani e grassi monoinsaturi e probabilmente vivrai più a lungo.

Scopri gli impulsi

Fagioli, piselli, ceci, lenticchie — sono tutti legumi e le persone che vivono nelle zone blu — zone famose per il loro alto numero di centenari — mangiano in media una tazza di legumi al giorno.

Alcuni dei motivi per cui questi alimenti vegetali aiutano a prolungare la vita: i legumi sono ricchi di fibre, poveri di calorie e spesso sostituiscono fonti proteiche non salutari come la carne rossa. E la ricerca suggerisce che mangiare solo una porzione al giorno può ridurre i livelli di colesterolo LDL (cattivo).

Mangia noci