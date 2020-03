Semifinale Amici 19, Giulia batte Nyv e la manda a casa

Il serale di ‘Amici 19’ finisce per Mirella Nyvinne Pinternage, in arte Nyv. Bye bye finale per la 22enne lussemburghese. Il suo destino è stato segnato dalla vittoria di Giulia Molino.

Se il suo sogno era il podio di Amici 19, è andata malissimo per la cantante Mirella Nyvinne Pinternage, in arte Nyv. Mentre Gaia Gozzi, Giulia Molino, Javier Rojas e Nicolai Gorodiskii si sono qualificati per la finalissima di venerdì 3 aprile, la 22enne lussemburghese è tornata a casa, battuta proprio dalla sua amica Giulia.

Sfida all’ultima nota

Le due allieve si sono dovute sfidare nella prima fase della semifinale. Tra l’emozione e la commozione, Nyv e Giulia hanno dato vita a delle splendide performance, superando loro stesse. Nonostante la bravura di entrambe, l’esito del televoto è stato insindacabile: Nyv è stata eliminata e Giulia è volata dritta in finale.

Al momento del suo addio e prima di uscire dallo studio di Amici 19, Mirella Nyvinne Pinternage ha ricevuto due sostanziosi premi. Il primo riconoscimento è stato quello Tim che ammonta a ben 30 mila euro, il secondo è quello Marlù del valore di 7 mila euro.

I quattro finalisti di ‘Amici 19’

I quattro allievi che sono volati dritti alla finalissima, prevista per venerdì 3 aprile, sono stati: Gaia Gozzi, Giulia Molino, Javier Rojas e Nicolai Gorodiskii. Sono rimasti pertanto in gioco due cantanti e due ballerini, che si sfideranno in una delle competizioni più avvincenti di sempre.

Gli ultimi concorrenti di Amici 19 che nelle puntate precedenti hanno lasciato la trasmissione sono stati: Francesco Bertoli, Jacopo Ottonello, Martina Beltrami, Talisa Ravagnani e Valentin Alexandru Dumitru.

L’incasso del televoto devoluto alla Protezione Civile

La conduttrice Maria De Filippi ha reso noto che l’intero incasso proveniente dal televoto a pagamento, relativo sia alla puntata semifinale che alla finalissima, verrà devoluto a favore della Protezione Civile Italiana, in un drammatico momento in cui si cerca di far fronte all’emergenza sanitaria nazionale da Coronavirus.