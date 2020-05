Semi di limone, idee per piantarli in tazza: come profumare tutta la casa?

Semi di limone, idee per piantarli in tazza: come profumare tutta la...

Come possiamo piantare in una tazza dei semi di limone, per poter profumare e decorare la nostra casa: semplice e divertente!

Possiamo avere una bella piantina profumata in una tazza piantando dei semi di limone. Io stessa che non ho per nulla il pollice verde, sono riuscita a far germogliare ed avere una piantina decorativa dalle foglie profumate.

La coltivazione

Potete mantenere la pianta piccola, quasi come un bonsai, seminandola in una tazza oppure in un vasetto piccolo. Non serve avere un giardino, un terrazzo, un balcone potrete lasciarla sul davanzale o sul tavolo della vostra cucina. Dovrete seguire pochissimi passaggi, vi sconsiglio di mettere troppi semi, altrimenti le piante che germoglieranno saranno in competizione e potrebbero uccidersi.

In base alla dimensione della tazza, prendete dai 5 ai 10 semi, perfettamente integri. Possiamo mettere i semi di limone in un pezzo di ovatta umida fino a quando germogliano per poi piantarli. Una seconda opzione prevede che lasciate i semi ad idratarsi in un bicchiere di acqua pulita, per circa un’ora. Scegliete i semi che restano sul fondo, perché saranno quelli che potranno germogliare.

Scolate i semi prescelti e asciugateli poggiandoli su un tovagliolo di carta. Con una piccola pinzetta, con molta delicatezza potete togliere la pelle che è intorno al seme, favorendo la germinazione. Mettete i semi in poca acqua che permetteranno di germinare. Questo passaggio richiede almeno un paio di giorni.

Preparate il vostro vasetto o la tazza. Sul fondo mettete dei sassi o dell’argilla espansa e riempite di terra umida. Disponete i semi e coprite con poca terra. Per i primi tempi, vi consiglio d’innaffiare quando la terra è secca, servendovi di un semplice spruzzino. Abbiate pazienza, perché potrete vedere la prima piantina spuntare, anche dopo 15 giorni dalla semina. Quando la vedrete, dovrete innaffiare ogni mattina.

Il limone è a lenta crescita, infatti prima di avere una pianta grande, dovrete attendere anche 6 mesi. Potrete tenere la vostra pianta in una tazza per tutto questo periodo, per poi trapiantarlo un vaso leggermente più grande.