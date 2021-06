Ilary Blasi sguazza nel suo brodo di ironie e sarcasmo e, con una esilarante battuta, esprime un giudizio lapidario sull’ultimo look esibito da Jeda, fidanzato di Vera Gemma.

Non è mai troppo tardi per uno sfottò a Jeda Filal, l’ormai noto toyboy di Vera Gemma, ex naufraga de L’Isola dei Famosi 2021. A metterlo a segno ci pensa Ilary Blasi, in vena di spiritosaggini durante la ventunesima puntata del reality show.

L’Isola dei Famosi 2021, Ilary Blasi prende per il naso Jeda: “Sembri un impiegato del catasto”

Con la sua proverbiale irriverenza, la conduttrice romana commenta in maniera sarcastica il look del mitico Jeda. Tra il serio e il faceto, Ilary si lancia andare ad una boutade che puzza di sfottò:

“Jeda stasera sembra un impiegato del catasto che ha accompagnato Vera in veste ‘Barbie al ballo delle debuttanti’!”

Un siparietto esilarante divenuto immediatamente un tormentone virale. La battuta di Ilary ha conquistato il pubblico e ha spopolato sui social network. Su Twitter e Instagram pullulano meme e gif animate.

Ilary Blasi saluta Jedà e gli dice che sembra un impiegato del catasto dato il look di stasera#isola pic.twitter.com/byYQnPHQ5K — isola out of context (@oocisola) May 31, 2021

Ilary “Jeda stasera sembra un impiegato del catasto che ha accompagnato Vera in veste Barbie al ballo delle debuttanti” 😂😂#tommasozorzi — Marzia Stagni (@MarziaStark) May 31, 2021

Jeda,impiegato del catasto😂😂😂

Che te possino Ilary😂😂😂#tommasozorzi — Cinzia (@Cinzia42741018) May 31, 2021

Jeda ha accompagnato Barbi delle meraviglie

come un impiegato del catasto qualunque

Ilary 🤣🤣🤣 #tommasozorzi — Mari ⛵ (@MariaelenaBresc) May 31, 2021